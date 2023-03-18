世報數位發展新方向 六大優化一次看

洛杉磯世界日報數位平台，歡迎掃碼關注。（記者金維多/製圖）

回顧2022年，世界日報依舊堅持初心，服務華人社區，報導涵蓋面更加廣泛。除了在紙媒上充實新聞資訊外，世界日報的數位發展也取得了新的突破。在自身平台和社交媒體上進行了重大升級和戰略優化，順應疫後時代潮流，提供最新最快的新聞和資訊，以迎合不同讀者的需求。

世界日報多年來提供全方位的國際新聞和北美各地華人社區生活大小事，同時注重報導來自中國大陸、台灣、香港等地區的新聞。世界日報秉持著「正派辦報」的初心，權衡利弊追求新聞的權威性和可靠性，這在數位大時代虛假信息混雜下更確立了世界日報的公信力。隨著讀者群體不斷擴大，深入華人移民、留學生、經商群體和旅遊者等，報社意識到要不斷擴充新聞類型，以滿足和吸引更多讀者的喜好。世界日報新聞網開設了全新的「消費」版塊，精心收集優質內容更貼近讀者生活。

世界日報長期以來積極參與社區活動，同時定期舉辦涵蓋旅遊、教育、地產、節日等展會以及宣傳「反仇恨亞裔」、「後疫情時代」等專題報導，結合線上線下的數位多元化形式為華人社區提供豐富的文化生活。隨著疫後經濟慢慢復甦，中秋展和年節展作為世界日報每年的王牌活動也重新回到了大家的視野中，在弘揚中華文化的同時，為民眾提供了更精彩的生活，為商家提供了更多的機會。

同時，世界日報在數位發展過程中也為廣大華人提供了更便捷的交流平台，讀者可以在數位平台分享彼此的觀點和經驗，社論和投稿等也經常引起讀者熱烈討論和反響。尤其是在洛杉磯蒙特利公園市發生駭人聽聞的槍擊案後，全美高度重視，世界日報第一時間全方位出動，結合社會各界人士的採訪還原最真實的案件細節，得益於數位平台的快速傳播和發酵，事件受害群體得到了社會廣泛的援助。

世界日報在堅守紙本的基礎上，透過數位平台的多項改進和創新，提供更好的閱讀體驗和更優質的新聞和資訊服務。在原有的數位八大平台基礎上做了優化和改良，目前新聞網、APP、YouTube、微信、臉書、電郵報、小紅書以及黃頁網都在積極部署品牌傳播效應，進一步提高世界日報在華裔社區的影響力和知名度，促進與主流社會之間的交流和互動。

數位六大優化一次看

一、新聞網站、APP、網頁端同步三合一 滿足不同載具讀者需求

隨著數位化時代的快速發展，2022年世界日報最傲人的成績是實現了新聞網站、APP、網頁端同步三合一。新版APP的上線，讓讀者更加方便地閱讀世界日報的新聞和資訊，同時還提供了更加豐富和多樣化的功能和服務。

新版APP的界面更加簡潔清晰，操作起來非常容易。用戶可以自定義閱讀體驗，根據自己的喜好和需求設置新聞即時推送、主題訂閱、字體大小等多種參數。同時支持社交媒體分享功能，讓讀者可以將自己喜歡的新聞和資訊分享給親友。在電子報功能上提供了數位訂閱服務，讀者可以通過網路訂閱報紙，隨時隨地瀏覽最新的新聞和資訊。

世界日報的新聞網站擁有超2千萬的閱讀量和超百萬用戶，為了用戶更好的數位體驗，將不同載具的新聞內容統一化是世界日報2022年做出的最明確的改革。目前新版APP的下載量正在飛速增長，集合網站固有用戶群體，拓展新用戶渠道，世界日報會定期推出數位福利活動，增進和新老粉絲之間的互動。

二、YouTube頻道內容百花齊放 提供最優質的內容

世界日報一直致力於YouTube頻道內容的豐富多樣，擴大自身的受眾群體。 U視頻主要提供與華裔社區相關的新聞、資訊、文化、生活等內容。分分鐘百科主要提供華人生活技巧和攻略分享。

作為影音的旗艦欄目，「世說新聞」製作團隊深入了解觀眾的需求，聚焦熱點議題，追求實境拍攝，真實還原現場，客觀良心評測，每一期視頻都經過精心製作，帶給觀眾更優質的視聽效果。每日的「世界晚報」匯總當日熱門事件，以視頻和動圖的形式匯聚了流量密碼。同時世界日報結合活動直播，讓觀眾與名家大師互動，留下自己的想法和反饋。

世界日報通過可看可聽的內容，在影音的道路上尋求更高的突破，給讀者觀眾帶來更多元化的數位閱讀體驗。

三、社交媒體定位明確 大小號追求品牌效應

多年來世界日報的社交媒體一直深入華裔社區和社團，發布最新的新聞和資訊，提高新聞的可見度和分享率，與讀者在多平台進行互動。為了更好的明確每個賬號的定位，微信上開設官方新聞類賬號「洛杉磯e生活」和生活類賬號「北美生活情報站」，臉書上開設官方新聞類賬號「洛杉磯世界日報」和生活類賬號「北美yp省錢攻略」。以大號帶動小號，精准定位內容建立品牌效應的形式挖掘不同粉絲受眾群體。未來，世界日報在社交媒體上將保持貼文類內容的優質發布，順應短視頻時代的發展，製作多樣化的視頻內容，實現私域流量向公域流量的轉型。

四、小紅書新嘗試 精心製作吸引Z世代用戶

小紅書在數位產品神仙打架的互聯網時代異軍突起，作為世界日報在2022年數位運營的新平台，「LA生活情報君」一經開設就吸引了當地年輕用戶的點贊。賬號網羅生活資訊，發布當下最熱門最時尚的生活方式、旅遊景點等相關內容，以貼近在美華人的吃喝玩樂和衣食住行。通過新平台的嘗試，世界日報與Z世代用戶建立了更緊密的聯繫，並在更廣闊的領域中提升自身的影響力和品牌形象。未來，世界日報將建立起跨平台的社交媒體品牌戰略聯動，吸納更多粉絲群體建立起自身的用戶畫像。

五、電郵報定期推送 縱覽每周全球大小事

數位時代信息更替迅速，許多讀者在快節奏的生活壓力下沒有精力關注時下新聞。世界日報意識到這一點，提供每周對讀者的電郵報免費訂閱，包括全球大事、當地熱點、活動資訊和工商情報等，讓讀者在更短的時間內了解一周全球大小事。 「世界情報贊」的超高打開率代表用戶對世界日報的認可和肯定。同時世界日報也在籌集更多的線上線下用戶資料，透過電子郵件的方式將內容即時推送給有需求的讀者。

六、黃頁網迎優化 功能改進順應數位時代

隨著互聯網數位產品的層出不窮，民眾生活方式和商家的推廣有了更多的選擇。世界日報深刻意識到了現有黃頁網的不足，目前正在著手優化其功能。世界日報希望通過大數據技術提供更加細緻的生活服務，用新聞引流消費，開拓盈利模式，為受眾提供更多有價值的信息。

2022年是世界日報數位化發展的新里程碑。世界日報還將繼續探索和創新數字化發展的道路，積極應用新技術和開拓新平台，以提升讀者體驗和新聞報導的質量，為華裔社區提供更加優質、豐富和多元化的服務和內容。如果對世界日報的數位產品有任何疑問或者尋求幫助，歡迎致電323-268-4982分機201。