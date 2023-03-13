我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美飛中國轉機台北僅900元 華航單程價優

41歲Selina宣布未婚懷孕3個月 Hebe、Ella狂喜

奧斯卡頒獎 楊紫瓊閃亮封后

記者張宏／洛杉磯報導
楊紫瓊閃亮登場。（影藝學院圖片）
楊紫瓊閃亮登場。（影藝學院圖片）

第95屆奧斯卡頒獎典禮12日在好萊塢的杜比劇院（Dolby Theatre）正式拉開帷幕，現場群星薈萃。備受各界矚目的奧斯卡最佳女主角被提名人楊紫瓊，鑽石閃閃亮相紅毯，當晚果然成功封后，一如外界期待和預測。

視頻來源：記者張宏

楊紫瓊笑容滿面，一身白色禮服亮相紅毯，她從頭到手都是白色鑽石，可謂現場最閃亮的女明星。無論是耳環、頭飾還是手上的鴿子蛋鑽戒，都閃閃發亮，頗有戰衣寓意。現場不少明星包括妮可基曼等，和她打招呼和肢體接觸親密，還有人提前慶祝她會拿獎。楊紫瓊心情非常愉悅，接受採訪時時不時露出開心笑容。

片中扮演她女兒的「史蒂芬妮許」身穿桃紅色禮服，她表現非常活潑，她表示當晚最想見的人就是影片裡的「媽媽」楊紫瓊。

果然沒多久她就如願以償，和楊紫瓊親切打招呼。影片的兩個導演也盛裝出席，尤其是其中的華裔Daniel關不忘搞怪，衣服後背寫著Punk。

奧斯卡頒獎典禮的周邊道路全天封鎖，需要通行證才能接近劇院。在Sunset日落大道上可以看到楊紫瓊的廣告牌。上面寫著「Everything has led to」不僅和電影「媽的多重宇宙」英語片名呼應，也有期望得獎之意。

今年紅毯並不是紅色的，而是白色，現場裝飾簡單莊重，且基本是在室內。在明星到來之前，現場匯集世界各地媒體盛裝拍照。來自日本傑尼斯偶像中島健人，被一群工作人員圍繞著在現場走來走去拍照。

下午3時左右明星即陸續進場，現場保安也出動百人，天空有直升機盤旋。現在只有少部分特許人員可以作為觀眾，他們很懂的娛樂規則，看到明星都會歡呼，還會為要過生日的明星唱生日快樂歌。現場最忙碌的人當屬各家攝影師，他們每個人身上至少三部以上相機，25G相機記憶卡很快就用光，需要工作人員時不時在門口為其更換儲存（sim）卡。

各家電視媒體採訪也都相當專業，會有專門寫著明星名字的提示板，上面寫著採訪者名字和要提問的問題，整個流程非常順暢。

媒體室聚集來自世界各地的媒體，大家都非常忙碌。採訪區需要事先占座才能保證提問時坐在最前排，且現場不讓拍照，管理非常嚴格。

頒獎典禮前大家在紅毯拍照。（記者張宏/攝影）
頒獎典禮前大家在紅毯拍照。（記者張宏/攝影）
奧斯卡小金人。（記者張宏/攝影）
奧斯卡小金人。（記者張宏/攝影）
典禮開始前組團拍照。（記者張宏/攝影）
典禮開始前組團拍照。（記者張宏/攝影）
奧斯卡小金人。（記者張宏/攝影）
奧斯卡小金人。（記者張宏/攝影）
傑尼斯偶像中島健人也現身紅毯。（記者張宏/攝影）
傑尼斯偶像中島健人也現身紅毯。（記者張宏/攝影）

楊紫瓊 奧斯卡 媽的多重宇宙

上一則

洛縣長堤救生員 救回落海小狗

下一則

洛杉磯華商經貿聯誼會 麵食教學大受好評

延伸閱讀

奧斯卡／楊紫瓊封后 淚崩感人向華人喊話：我們做得到

奧斯卡／楊紫瓊封后 淚崩感人向華人喊話：我們做得到
奧斯卡最新／楊紫瓊奪影后「媽的多重宇宙」橫掃7項獎

奧斯卡最新／楊紫瓊奪影后「媽的多重宇宙」橫掃7項獎

楊紫瓊全場最閃亮登場 奧斯卡頒獎群星薈萃

楊紫瓊全場最閃亮登場 奧斯卡頒獎群星薈萃
奧斯卡紅毯／楊紫瓊、范冰冰來了「黑豹」女星髮型像極林青霞

奧斯卡紅毯／楊紫瓊、范冰冰來了「黑豹」女星髮型像極林青霞
今晚怎麼收看奧斯卡頒獎典禮？管道一次看

今晚怎麼收看奧斯卡頒獎典禮？管道一次看
就是今晚 奧斯卡頒獎3大看點一次報給你

就是今晚 奧斯卡頒獎3大看點一次報給你

熱門新聞

殺豬盤等電信詐騙，在全美盛行。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱小心這種騙術 南加小台北月均50人上當

2023-03-09 18:07
對有些區號的來電應直接拒接，因為這些電話與欺詐有關。（Unsplash.com）

防範電信詐騙 這5個區號電話千萬不要接

2023-03-07 02:18
寓意頗深？李克強國務院告別講話提「人在幹天在看」 網熱議。（取材自推特）

世界晚報╱「人在幹天在看」李克強告別講話寓意深？

2023-03-06 21:55
想要在洛杉磯過上舒服生活，年薪恐需7萬5000以上。（Getty）

全美生活成本最高城市 加州3市入列 生活費需8.4萬

2023-03-10 22:15
最新調查顯示，在加州建屋可能比購買既有房屋更加划算。（Getty）

在加州自己蓋房 可能比買便宜

2023-03-06 02:18
國稅局提醒納稅人不要漏報來自零工經濟、服務行業、數字資產或國外的收入。(pexels)

報稅季國稅局提醒：這些收入別漏報

2023-03-04 13:40

超人氣

更多 >
日本「1年換2次水」溫泉旅館前社長死亡 遺書曝光

日本「1年換2次水」溫泉旅館前社長死亡 遺書曝光
倒閉骨牌效應？第一共和銀行恐有最大危機

倒閉骨牌效應？第一共和銀行恐有最大危機
好市多冷凍白帶魚超腥？老饕加1物解決：肉質軟嫩入味

好市多冷凍白帶魚超腥？老饕加1物解決：肉質軟嫩入味
奧斯卡／楊紫瓊影后、布蘭登費雪影帝「媽的多重宇宙」大贏家

奧斯卡／楊紫瓊影后、布蘭登費雪影帝「媽的多重宇宙」大贏家
矽谷銀行倒閉 葉倫：政府不紓困 但將避免風險擴散

矽谷銀行倒閉 葉倫：政府不紓困 但將避免風險擴散