美國華人女性法律史 蒙市圖書館展覽

美國華人女性法律史展覽開幕式來賓合影。（記者朱敏梓/攝影）

知名華裔律師邱彰策畫的「她的故事Herstory2-美國華人 女性法律史」展覽，3月11日在蒙特利公園市立圖書館舉行開幕剪綵儀式，該展覽記載了華人女性自從1874年以來，在美國法院爭取平權的歷程，以及從1912年到2020年之間所發生的華人女性參與的重大法律事件。蒙特利公園市前市長陳李琬若（Lily Lily Lee Chen）和蒙市副市長黃泰平（Thomas Wong）、聯邦眾議員趙美心(Judy Chu)的代表、漢庭頓圖書館 （Huntington Library）亞洲地區策展人楊立維等出席。

美國華人女性法律史展覽在蒙特利公園市立圖書館展出（記者朱敏梓/攝影）

邱彰律師介紹了美國華人女性法律史中的重要事件，從1874年的22個「淫蕩」的中國女性案，1885年的Mamle Tape爭取受公立學校教育的權利，到2018年的「張小夏案」推動了加州通過兩個新的性侵害法律，再到亞裔 仇恨驟增的2021年，在舊金山街頭遭仇恨襲擊後奮勇反擊的亞裔老太，生動的介紹和講解讓大家對這段歷史有了更深入的了解。

邱彰說，過去這個展覽曾到過很多地方，包括國立故宮博物院、紐約公共圖書館、洛杉磯中央圖書館等，並在2017年就曾在蒙特利公園市展出，這是第二次來到這裡。

邱彰在2021年有感於亞裔社區所面臨的仇恨犯罪，在同年5月出版了新書「她的故事Herstory2-美國華人女性法律史」。書中介紹27個華人女性，既有在美國爭取尊嚴和權利的案例，也有許多參政的傑出華人女性的故事。她說，當她開始這個項目之前在國會圖書館做研究，如果輸入華裔美國女性姓名，搜索結果為零。但是現在，國會圖書館數據庫有超過22萬亞裔美國女性人物。

趙美心代表送上賀狀（記者朱敏梓/攝影）

蒙市副市長黃泰平說，在疫情期間，針對亞裔的仇恨犯罪和暴力事件激增，最近還發生了針對聯邦眾議員趙美心的不當指控，質疑她對美國的忠誠度，這不僅是對她的攻擊，也是對整個亞裔社區的威脅。這個展覽介紹了亞裔美國女性的故事，其中包括許多女性領導人，非常感謝這個展覽，因為講述亞裔的故事，幫助其他人了解到包容性和多樣性的重要性。

作為華人女性從政的傑出代表，美國歷史上第一位華裔女市長陳李琬若說，「我和邱彰已經認識十多年了，我們一起參加和推動民權運動，我對她懷有最大的尊重。」她提到，中國有句俗語，叫做「進一步，退兩步」，所以在爭取權利的這條道路上，還有許多工作要做，希望大家一起向前邁進。

美國歷史上第一位華裔女市長陳李琬若。（記者朱敏梓/攝影）

聯邦眾議員趙美心的代表致詞說，趙美心目前正在德州，反對限制來自特定國家（包括中國）的移民在德州擁有土地或購買財產的歧視性法案，以及最近對趙美心忠誠度的質疑，都是對華裔美國人的刻板印象，也就是華裔美國人在美國土地上永遠是外國人。趙美心呼籲大家共同反擊這種種族主義。今天的展覽，展示了為爭取平等權利而奮鬥的華裔美國女性的非凡力量，非常感謝邱彰律師創造的如此強有力的展覽。趙美心代表還為邱彰律師頒發感謝狀。