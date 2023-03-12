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洛市科學碗競賽 北好萊塢高中A隊奪冠

記者丁曙／洛杉磯報導
洛杉磯第31屆科學碗競賽北好萊塢高中隊奪冠，（左起）教練 Len Soloff、隊員Richard Zhu、Alexander Franks、Boheng Cao、Daniel Hong、Adeline Sun 和教練Altair Maine。（LADWP提供）
洛杉磯第31屆科學碗競賽北好萊塢高中隊奪冠，（左起）教練 Len Soloff、隊員Richard Zhu、Alexander Franks、Boheng Cao、Daniel Hong、Adeline Sun 和教練Altair Maine。（LADWP提供）

洛杉磯市水電局（LADWP）主辦的第31屆科學碗（Science Bowl）區域選拔賽落幕，以華裔生為主的北好萊塢高中（North Hollywood HS）A隊，在比賽中展示了對先進的科學、數學和技術概念的深入理解、快速反應和沉穩冷靜贏得冠軍，該隊五名隊員中有四名華裔，他們將代表洛杉磯參加聯邦能源部舉辦的國家科學碗（National Science Bowl）決賽。

北好萊塢高中A隊由教練Len Soloff和Altair Maine領軍，隊員有Richard Zhu、Alexander Franks、Boheng Cao、Daniel Hong、Adeline Sun，他們將於4月27日至5月1日前往華府參加全美科學碗決賽，全程旅費由能源部科學辦公室(USDOE)資助。此外，每位隊員將獲贈日立獎學金（Hitachi Scholarship）1000美元。

今年國家科學碗將有來自全美40州、哥倫比亞特區和波多黎各的65支高中地區冠軍隊參賽，其中八隊來自加州不同賽區。

在洛杉磯市學區科學碗選舉賽中，北好萊塢高中B隊獲得第二名，成員每人獲得了700美元水電社區信用社獎學金。第三名是哈佛西湖高中（Harvard Westlake HS）隊，以及洛杉磯強化學習中心（LA Center for Enriched Studies）排名第四。

在本屆競賽中，各高中團隊還展示了解決問題和時間管理的技巧。每年競賽者都要面對不同應用主題的挑戰，今年的任務是用紙巾管、勺子、電工膠帶和衣夾等日常家居用品，構建一個可操作的機械爪。然後，團隊用機械爪將實物移入兩個桶中的一個，距離一個比另一個更遠，機械爪移動實物的距離越遠則得分就越多。

「科學碗」是洛杉磯水電局引以為豪的一項傳統，也是能源部向洛杉磯社區普及科學教育的典範。多年來洛杉磯水電局通過比賽，在有趣的競爭氣氛中，測試該地區最聰明學生的反應能力、團隊合作和技能知識面。比賽形式包括回答選擇題和有獎附加題，由蜂鳴器計時和定時響應。

洛杉磯 能源部 好萊塢

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