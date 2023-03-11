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兩車對峙5小時 警瓦斯彈逼出吸藥男

洛杉磯訊
嫌疑男手持一顆氣球不斷從氣球內吸食不明氣體，被警方攔截時試圖逃跑。（圖片來源：Fox News截圖）
嫌疑男手持一顆氣球不斷從氣球內吸食不明氣體，被警方攔截時試圖逃跑。（圖片來源：Fox News截圖）

警方9日下午在洛杉磯縣(LA County)巡邏期間，發現一名疑似因為吸食藥物後危險駕駛的男子後攔截追捕，經歷五個小時對峙後，警察用瓦斯彈逼迫嫌犯下車才將他逮捕。

９日下午５時30分左右，洛縣警察(LASD)在康普頓市(Compton)萊姆街(Lime St.)看到一名男子在白色皮卡車內吸一個氣球裡面的氣體，懷疑他在藥物影響下駕駛(Driving Under Influence，DUI)，立即實施攔截。

但嫌疑男並沒有停車，反而加速逃離現場。警車緊追在後並將嫌疑犯逼停在帕羅街(Poplar St.)的一條死路，洛縣警局派出危機談判小組(Crisi negotiation team)和心理評測組(Mental evaluation team)試圖說服嫌犯下車，但遭拒絕。兩方對峙將近五小時，期間監視畫面捕捉到男子疑似不斷地抽電子煙，還有從一個大罐子裡面吸食不明的煙霧。

最後，警方向他的車內投擲催淚瓦斯彈，嫌犯被嗆後下車逃到附近的空地，被追捕旁的警察銬上手銬。

事後，嫌疑人的阿姨表示，男子因為無法接受祖父逝世的消息，依靠藥物減輕痛苦。目前，嫌疑人的身份尚未公開，他所吸食的氣體也未查清楚。

在對峙近5小時後，洛縣警察向嫌犯車內投擲催淚瓦斯彈，逼他下車逃往附近空地。 （圖...
在對峙近5小時後，洛縣警察向嫌犯車內投擲催淚瓦斯彈，逼他下車逃往附近空地。 （圖片來源：Fox News截圖）

警察 洛縣 氣球

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