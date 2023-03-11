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台職棒退役球員辦「天使隊台灣日」 買票要提早

記者蕭迪玉／橙縣報導

主場在橙縣安那罕的洛杉磯天使棒球隊，今年5月24日將出現首場台灣日活動，由民間團體Rocks Baseball主辦，當日天使隊將迎戰波士頓紅襪隊，效力美國職棒多年的台灣選手張育成，2019年登上大聯盟，去年簽約加入波士頓紅襪隊，球迷特別期待能看到大谷翔平出戰張育成的經典畫面。

主辦天使隊台灣日活動的戴于程是台灣兄弟象退役球員，2021年曾擔任味全龍隊春訓體能教練，同年移民美國，在南加州擔任棒球教練並有意創業。

戴于程說，原本向天使棒球隊預訂700張票在兩周內被球迷搶購一空，因此決定再加碼700張票。這些坐位都在左外野主客隊投手牛棚區旁，全壘打牆就在前面，除了可以近距離欣賞大聯盟投手練球之外，更可綜觀全場。他特別提醒球迷們當天一定要記得帶棒球手套，因為坐位正是在全壘打的熱門落點。

天使隊台灣日活動除了為每位參加的鄉親們準備了「2023台灣日紀念T-Shirt」之外，現場還會送出五顆大聯盟比賽用球及三顆中華職棒球星簽名球。當天還將安排神秘來賓參加開場「傳遞比賽球」及開球的活動。

美國職棒大聯盟以紐約大都會棒球隊的台灣日活動最有名，大都會台灣日的活動從2005年開始舉辦，主要原因在於大都會棒球隊主場Citi Field非常近皇后區法拉盛，那裡從1980年代就聚集許多台灣移民，法拉盛還曾被稱為「小台北」，至今仍是美國東岸亞裔居民最密集的區域之一，因此，大都會隊希望能透過「台灣日」的活動，拉近與當地台美球迷的距離。

戴于程表示，雖然天使隊台灣日並非官方活動，如果球迷反應熱烈，球隊當然會樂於跟進，將來有可能成為官方活動。有關洛杉磯天使隊台灣日的更多資訊請上臉書Rocks Baseball或致電戴于程626-567-9246。

天使 大都會 法拉盛

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