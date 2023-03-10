疫情3年走遍全球 華人發表攝影集

疫情三年走遍千山萬水，王儉美（左三）、潘平微（右三）近日發表攝影作品集《行攝路上 . 續篇》。（洛杉磯國際攝影家協會提供）

從媒體人到企業家，從企業家到攝影 人，三年來走遍千山萬水的王儉美、潘平微攝影作品集《行攝路上 . 續篇》近日與讀者見面。攝影家夫婦與南加州 攝影愛好者分享心得表示，把時間浪費在美好的事物上，讓風景走進眼裡，讓美好永存記憶。

洛杉磯國際攝影家協會、美國南加 州華人聯合總會、美國浙江經貿文化聯合會、溫州旅美同鄉會等近日為兩位攝影人舉辦新書發表會，中國駐洛杉磯副總領事李春林和領事路君燮、國會議員趙美心以及南加州攝影界、僑界人士近百人到場祝賀。

繼2018年中國攝影出版社出版《行攝路上》，王儉美和潘平微疫情三年中行攝不輟，全球走透。《續篇》匯集近200幅攝影精品，由香港中國旅遊社出版，中英雙語，圖文並茂。全書共分自然風光、城鄉景觀、人文環境、飛禽走獸四章，展現人類和世界不同的精采。

新書發布會上，王儉美、潘平微通過視頻展示部份攝影精品，介紹了拍攝過程的一些趣聞、故事。王儉美表示，在他看來，前期拍攝是一種生活方式，是一種斂心安神、禪定修行的享受，讓風景走在眼裡，把時間浪費在美好的事物上，是一種富有詩意、定格永恆的存在；後期製作，再次移情山水，神遊遠方，重啟過往旅程，值回票價。