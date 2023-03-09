家居連鎖店關門清倉 貨架掃空

BBB店內掛滿特價、全店大出清的告示牌。（世說新聞小組攝影）

家居零售商Bed Bath & Beyond，簡稱BBB，是許多華人 鍾愛的購物去處，由於財務危機，BBB從去年起，不斷宣布關閉業績欠佳的門店，預計在美國範圍內關閉超過150間店，近期這些面臨歇業的門店紛紛開始清倉大甩賣，民眾有好康可撿。

視頻來源：世說新聞製作團隊

根據官網的關店名單，世說新聞團隊先到巴沙迪那(Pasadena)的BBB門店，但店員表示這裡不會關門，建議前往格蘭杜拉(Glendora)的門店。一到格蘭杜拉的BBB店門口，就看到醒目的黃色橫幅，上面寫著「店將要關了」(Store Closing)，能看到「全店四到六折」「所用商品必須清空」等促銷標語。

店內四處都是清倉大甩賣的標牌，有很多貨櫃上的商品已被搶光，比如戴森的吹風機和谷歌的智能家庭設備，但不少架子已空。為了方便消費者購物，店家還貼心地整理了商品價格清單，貼在店內許多顯眼的地方，清單列出了每樣商品在折扣前後的價格。部分商品在六折的基礎上再打折扣，由店員將最終價格手寫在標籤上。

店內不僅促銷商品，連自己用的貨架、推車、梯子、垃圾桶等物品也在甩賣中，努力完成「清空門店」的目標。

店員介紹，該門店具體停業時間仍等待上級部門通知，但估計最近幾周應該不會關門。這家格蘭杜拉門店雖然有很多商品已被搶購一空，仍有不少存貨，等待消費者前來。

例如，頗受華人喜歡的戴森吸塵器，V8型號原價449.99元，降價為269.99元。IRobot型號為J7的掃地機器人，原價799.99元，現價479.99元。原價135元的BEE & willow餐具套裝，經過降價後再降價，以81元出售。經過觀察，這間門店剩餘的清倉商品以廚房用品、家具及床上用品等居多。不過這些商品都是最後的銷售品（Final Sales），也就是一經出售，不允許退換。

BBB的巴沙迪那店雖未加入關閉行列，但也有一些折扣商品可供消費者選購。儘管這些商品的數量不多，但還是值得消費者探索。包括枕頭、床單、毛巾等家庭用品，折扣幅度從10%到50%不等。雖然這些折扣商品數量有限，但是店員表示會持續更新這些商品，並鼓勵消費者經常造訪店鋪，以了解最新的優惠和促銷活動。

Bed Bath & Beyond 在2022年8月宣布關閉150家業績欠佳的分店，2023年1月27日再宣布關閉87家包括旗艦店在內的門店。民眾可以在官網查詢自家附近預定要熄燈的分店，再前往淘寶，看看能不能撿到便宜。