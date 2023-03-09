第3度獲殊榮 蘇王秀蘭膺加州年度女性

前核桃市長蘇王秀蘭榮獲「2023年加州年度女性」殊榮。這也是蘇王秀蘭第三度獲得加州年度女性稱號。（檔案照）

8日是38國際婦女節(亦稱女神節)，「加州 年度女性(California Woman of the Year )」揭榜，前核桃 市長蘇王秀蘭再度登榜，成為2023年加州年度女性。這也是蘇王秀蘭第三度獲得加州年度女性殊榮。

「加州年度女性」是加州政府主辦、授予對社區有卓越貢獻的女士的榮譽，1987年由加州共和黨眾議員Bev Hansen和民主黨眾議員Sally Tanner聯合發起，旨在每年3月的婦女歷史月對加州的傑出女性給與表彰。評選由地方城市市長推薦，相關轄區的參議員把關，每年從100萬人口的社區選出一位傑出婦女，並邀請到沙加緬度州議會接受頒獎。全加州每年有40位女性獲得此項殊榮。

今年也是蘇王秀蘭繼2003年、2012年之後第三次獲得「加州年度女性」榮譽，成為少有的「三冠王」。蘇王秀蘭3月18日將參加加州32選區亞楚萊塔(Bob Archuleta)舉辦的獲獎者慶祝活動；3月20日將前往沙加緬度參加盛大頒獎典禮。

亞楚萊塔表示，今年選中蘇王秀蘭，是因為她對社區的卓越貢獻，疫情期間，蘇王秀蘭帶領學生捐贈100萬醫用手套給洛杉磯縣醫院；當反亞仇恨浪潮出現時，她帶領亞太裔站出來，邀請各級民選官員傾聽亞裔 社區聲音；當大華超市華人被搶被打時，她邀請洛杉磯警局局長處理。此外，她長期關注、關心美國癌症協會、核桃學區家長會、貧窮家庭、孤獨老人等的實際需求，長期以實際行動幫助社區。

蘇王秀蘭的推薦人、核桃市市長伍立倫表示，蘇王秀蘭過去20多年對聖蓋博谷的貢獻有目共睹，她擔任核桃市議員市長12年，也為核桃市爭取到不少榮譽和建設經費，核桃市榮獲美國最好居住城市、最適合撫養小孩、最安全城市等等，蘇王秀蘭功不可沒。

蘇王秀蘭表示，第三次獲得這份榮譽，激動和感恩，感謝民眾對自己努力的認可，也說明自己一直堅持對社會要做出有價值、有意義的事，她會繼續努力。 她除了感謝亞楚萊塔和伍立倫，也很感謝她的先生和兒子一直在背後支持，讓她無後顧之憂地為民眾服務。

蘇王秀蘭表示，她把為民服務當做自己的使命和做人基本準則。她選擇不再競選地方公職，是希望給新人更多機會，作為全美最大最有影響力的蘭德智庫(RAND Corporation)組織的亞裔顧問，她會為亞裔提出更多有建設性的建議，促進聯邦與加州指定政策時更多地考慮亞裔需求，不辜負「加州年度女性」三冠王榮譽。