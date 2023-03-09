我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加華人下載免費試用App 信用卡被盜刷

全美最差 加州道路近半狀況不佳

第3度獲殊榮 蘇王秀蘭膺加州年度女性

記者楊青╱核桃市報導
前核桃市長蘇王秀蘭榮獲「2023年加州年度女性」殊榮。這也是蘇王秀蘭第三度獲得加州年度女性稱號。（檔案照）
前核桃市長蘇王秀蘭榮獲「2023年加州年度女性」殊榮。這也是蘇王秀蘭第三度獲得加州年度女性稱號。（檔案照）

8日是38國際婦女節(亦稱女神節)，「加州年度女性(California Woman of the Year )」揭榜，前核桃市長蘇王秀蘭再度登榜，成為2023年加州年度女性。這也是蘇王秀蘭第三度獲得加州年度女性殊榮。

「加州年度女性」是加州政府主辦、授予對社區有卓越貢獻的女士的榮譽，1987年由加州共和黨眾議員Bev Hansen和民主黨眾議員Sally Tanner聯合發起，旨在每年3月的婦女歷史月對加州的傑出女性給與表彰。評選由地方城市市長推薦，相關轄區的參議員把關，每年從100萬人口的社區選出一位傑出婦女，並邀請到沙加緬度州議會接受頒獎。全加州每年有40位女性獲得此項殊榮。

今年也是蘇王秀蘭繼2003年、2012年之後第三次獲得「加州年度女性」榮譽，成為少有的「三冠王」。蘇王秀蘭3月18日將參加加州32選區亞楚萊塔(Bob Archuleta)舉辦的獲獎者慶祝活動；3月20日將前往沙加緬度參加盛大頒獎典禮。

亞楚萊塔表示，今年選中蘇王秀蘭，是因為她對社區的卓越貢獻，疫情期間，蘇王秀蘭帶領學生捐贈100萬醫用手套給洛杉磯縣醫院；當反亞仇恨浪潮出現時，她帶領亞太裔站出來，邀請各級民選官員傾聽亞裔社區聲音；當大華超市華人被搶被打時，她邀請洛杉磯警局局長處理。此外，她長期關注、關心美國癌症協會、核桃學區家長會、貧窮家庭、孤獨老人等的實際需求，長期以實際行動幫助社區。

蘇王秀蘭的推薦人、核桃市市長伍立倫表示，蘇王秀蘭過去20多年對聖蓋博谷的貢獻有目共睹，她擔任核桃市議員市長12年，也為核桃市爭取到不少榮譽和建設經費，核桃市榮獲美國最好居住城市、最適合撫養小孩、最安全城市等等，蘇王秀蘭功不可沒。

蘇王秀蘭表示，第三次獲得這份榮譽，激動和感恩，感謝民眾對自己努力的認可，也說明自己一直堅持對社會要做出有價值、有意義的事，她會繼續努力。 她除了感謝亞楚萊塔和伍立倫，也很感謝她的先生和兒子一直在背後支持，讓她無後顧之憂地為民眾服務。

蘇王秀蘭表示，她把為民服務當做自己的使命和做人基本準則。她選擇不再競選地方公職，是希望給新人更多機會，作為全美最大最有影響力的蘭德智庫(RAND Corporation)組織的亞裔顧問，她會為亞裔提出更多有建設性的建議，促進聯邦與加州指定政策時更多地考慮亞裔需求，不辜負「加州年度女性」三冠王榮譽。

加州 核桃 亞裔

上一則

全美最差 加州道路近半狀況不佳

下一則

河濱男遭4狗攻擊當場喪命 主人將狗安樂死

延伸閱讀

加州首次為無證勞工發救濟金 近100萬人受益

加州首次為無證勞工發救濟金 近100萬人受益
九牛一毛？南加20多億元勁球得主 砸2550萬買豪宅

九牛一毛？南加20多億元勁球得主 砸2550萬買豪宅
助亞裔防槍枝暴力…國會提案 紀念加州2槍案18名遇害者

助亞裔防槍枝暴力…國會提案 紀念加州2槍案18名遇害者
華裔童遭流彈射殺 母：將遷居波特蘭 盼3嫌囚終身

華裔童遭流彈射殺 母：將遷居波特蘭 盼3嫌囚終身
符合加州謀殺新定義 舊金山市長布里德兄長可望改判

符合加州謀殺新定義 舊金山市長布里德兄長可望改判
加州8大水庫水位升 3水庫超歷史平均

加州8大水庫水位升 3水庫超歷史平均

熱門新聞

安妮（何豔萍）從 2017年起在南加華人社區實施連環詐騙。目前警方登記的受害人有十餘人，總金額超60萬美元。（受訪者提供）

她負債逃美 南加華人圈興風作浪 連環詐騙逾百萬

2023-03-02 15:26
近日有華人在某好市多（Costco）門口被攔住，原因是購物車內某個價值20元左右的食物沒有收錢，因此將其帶到客服區付錢。這名華人感覺明明錯不在自己，卻感覺被當作小偷。（本報檔案圖示意圖）

好市多查收據 店員少收錢華人卻遭攔 委屈被當賊

2023-03-02 02:11
對有些區號的來電應直接拒接，因為這些電話與欺詐有關。（Unsplash.com）

防範電信詐騙 這5個區號電話千萬不要接

2023-03-07 02:18
寓意頗深？李克強國務院告別講話提「人在幹天在看」 網熱議。（取材自推特）

世界晚報╱「人在幹天在看」李克強告別講話寓意深？

2023-03-06 21:55
國稅局提醒納稅人不要漏報來自零工經濟、服務行業、數字資產或國外的收入。(pexels)

報稅季國稅局提醒：這些收入別漏報

2023-03-04 13:40
南加州華人John收到徵信機構發來的警告郵件。（John提供）

華人個資驚現暗網 猛收垃圾短信電話…Weee！鐵粉氣炸

2023-03-04 11:18

超人氣

更多 >
減少社安金被課稅 專家提供這3個方法

減少社安金被課稅 專家提供這3個方法
藏壽司硬起來 日本3屁孩「含醬油PO影片」 遭警方逮捕下場慘

藏壽司硬起來 日本3屁孩「含醬油PO影片」 遭警方逮捕下場慘
年收入逾40萬者紅藍卡稅率 拜登擬升至5%

年收入逾40萬者紅藍卡稅率 拜登擬升至5%
刪預算攤牌 健保、糧食券、住房補助將大砍？

刪預算攤牌 健保、糧食券、住房補助將大砍？
又2款眼藥水疑遭汙染、恐傷視力 FDA公告召回

又2款眼藥水疑遭汙染、恐傷視力 FDA公告召回