Walgreens斷20州墮胎藥 紐森抨擊：不再合作

紐森推文抨擊Walgreens。（AP）

KTLA 5電視台報導，加州 州長紐森 (Gavin Newsom)推文，猛烈抨擊連鎖零售店Walgreens，稱加州將不再與該連鎖店展開業務。

紐森此舉，與CNN報導該公司不向20州分發墮胎 藥有關。他在推文中說：「加州不會與Walgreens或任何屈服於極端分子，並將女性生命置於危險中的公司做生意。」

Walgreens日前宣布，不會通過郵寄方式，向20個保守派領導的州出售墮胎藥。這20個保守州總檢察長警告該公司和藥房連鎖店CVS，若他們通過郵寄向這些州出售墮胎藥，可能面臨法律後果，Walgreens隨後發出該聲明。

Walgreens發言人向美聯社證實，該公司已向各州的檢察長做出回應，稱不會在這些州分發口服墮胎藥美服培酮(mifepristone)。

全美已有19州對墮胎藥實施限制，且就他們是否有權無視美國食品藥物管理局(FDA)政策而這樣做進行法庭辯論。

去年聯邦最高法院推翻羅訴韋德案(Roe vs. Wade)後，紐森誓言要讓加州成為女性尋求墮胎的避風港。