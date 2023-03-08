南洛杉磯午夜2起警匪追逐 撞上轎車致6人受傷

在南洛杉磯發生的一場警匪追逐戰中，導致六人受傷。（取自ktla）

據洛杉磯警察 局(LAPD)稱，在3月6日晚，南洛杉磯一夜之間在兩小時內發生兩起警匪追逐事故，其中一起匪徒在躲避警察追捕時撞上兩輛車，導致六人受傷。

洛杉磯警察局6日晚間接到第84街和Wall街車輛被竊盜的報告後，在晚間10時30分左右發起第一次追捕。司機沒有停車，並且在83街和中央大街(Central Avenue)撞上一名無辜的司機。目前尚不清楚是否有人在事故中受傷，警方搜查後，所有嫌疑人均被拘留。

結果兩小時後，也就是凌晨12時35分左右，洛杉磯警察局試圖追捕被偷盜的車。據洛杉磯消防局稱，這名司機後來在西華盛頓大道(West Washington Boulevard)2100號街區，撞上兩名無辜司機，造成六人受傷。這兩名司機分別是一男一女，均為20歲，情況危急，另一名22歲的女性和三名青少年受輕傷。

警察說，四名受傷的人在嫌疑人的車裡，另兩人則駕駛其他車輛。目前犯罪嫌疑人已被拘留。

今年早些時候，在Panorama City發生一場被盜汽車 案件，在這場警匪追逐大戰中，兩名旁觀者喪生。事故發生在1月31日，受害者被確認為49歲的Timothy Schultz，和47歲的Christopher Teagardin。嫌疑人和一名乘客倖免於難。

上個月，一名19歲的CSUN學生在駕車時被警方追捕的搶劫嫌疑人撞倒喪生。被盜汽車中的兩名乘客倖免於難。司機已被拘留，但他的乘客至今下落不明。

一名警察表示，追捕是「個人參與的更嚴重的犯罪行為之一」，警方將盡可能以最安全的方式逮捕逃跑的司機，例如使用平衡測試來確定他們是否應該繼續追捕，因為有可能發生碰撞事故。