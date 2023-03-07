華裔攝影師李雋玩轉「斯坦尼康」 與眾名星合作

操作斯坦尼康時，李雋穿減震背心將自己與攝影機相連。（受訪者提供）

據稱全世界僅千萬分之一的人能玩轉「斯坦尼康」（Steadicam）攝影 機穩定器，該數字雖無從驗證，但也反映出業內及大眾對「斯坦尼康掌機」這一特別職位的印象。斯坦尼康掌機不僅在美國電影 行業，在全世界都是非常稀缺和特殊技能的職位，活躍在好萊塢又是華裔雙語的斯坦尼康掌機，就更屈指可數，而李雋（Jun Li）就是其中之一。

李雋擔任的職位，需對攝影有極強感知且兼備美學造詣，能深入理解劇本，熟練操作各類攝影機和輔助設備。在拍攝最前線，迅速精準地架設機位、構圖，選用最合適設備、鏡頭和攝影機運動，以配合演員走位和台詞；還要領導整個攝影組成員，帶領跟焦員、第二攝影助理、數據影像技術員、換片員；同時與機械、燈光、特效、特技和美術部門協作溝通。

這些只是作為一名電影攝影掌機的要求，要成為斯坦尼康掌機還不僅如此。操作斯坦尼康時，李雋需穿著減震背心，用減震彈簧臂將自己與精確組裝在平衡桿上的攝影機相連，即使在崎嶇道路上奔跑或狹小空間裡移動也可拍到穩定畫面。整套系統可達45至80磅重，常態負重工作就已對掌機者的體能是巨大挑戰，想要熟練精通更要長期練習。

這就是為何一名專業斯坦尼康掌機如此稀缺，這項技能也使李雋成了行業佼佼者，許多難得機會找上門，且在每個劇組都擔任要職。反亞裔仇恨運動中，好萊塢一線明星鄧肯（Ken Jeong）、 Olivia Munn、劉思慕、Winston Duke等出演的一鏡到底短片「Together」，曾鼓舞許多民眾，正是出自李雋之手。

好萊塢著名導演 Mike Mills和頂流歌手怪奇比莉（Billie Eilish）為Vogue雜誌拍攝的短片「Our Future」，上月不僅刷屏社媒，片中的生態及氣候話題也再次為網絡熱議。李雋表示，導演Mills個人風格鮮明，對畫面要求很嚴，經驗少或執行能力弱的掌機，大多無法滿足他的要求。而李雋在初次溝通時就迅速理解導演對畫面的要求，並很快建立信任。

從業近十年，李雋曾與眾多知名攝影、演員、樂手合作，參與的短片「Way Out」獲52屆休士頓國際電影金雷米獎；故事片「Amy’s Gift」獲Awareness Film Festival特殊評委獎，HBO max紀錄片劇集「Take Out with Lisa Ling」不僅收視率驚人，且被IndieWire評為2022年最受歡迎紀錄片劇集。

李雋目前隸屬美國攝影師工會（IATSE Local 600），也是美國掌機協會（Society of Camera Operators）活躍會員，兩張會員資格不僅需大量經驗履歷，還需業內專家推薦。作為華裔，能打入美國主流電影圈並不容易。著名女星梅麗史翠普（Meryl Streep）曾說，「在拍攝現場距離我最近的就是攝影掌機，有時甚至可以聽到他們的心跳」。目前正在參與多部影片前期籌備的李雋，希望能貢獻更多好作品，「我很愛我的職業，我的心會一直和這門藝術一起跳動下去」。