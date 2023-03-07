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內陸男造槍遭查 家中竟藏大量彈藥、毒品、盜竊身分證

奇諾岡訊
執法人員在嫌犯家中查獲大量武器彈藥。（奇諾岡警方提供）
執法人員在嫌犯家中查獲大量武器彈藥。（奇諾岡警方提供）

南加內陸聖伯納汀諾縣警局奇諾岡分局及多個執法單位，近日對當地一嫌犯住宅搜查，發現囤積大量武器彈藥，還有毒品、盜竊身分證及槍枝部件，警方還查獲嫌犯偷接電源，盜竊電力。

執法人員搜查行動在3月2日上午8時，嫌犯是36歲Sollomon Kim，搜查住宅位於市區Bainbridge Way 16200號街區。據警方資訊，2022年11月8日，該嫌犯因持有和製造無序列號槍枝重罪被捕。執法人員調查中，又發現新犯罪線索，顯示嫌犯持續多年犯罪並使用盜取他人身分購買槍枝部件。

警方搜查中，執法人員查獲五把無序列號手槍、兩把無序列號AR-15長槍、1000多發子彈、大容量彈匣、槍枝消音器、可疑毒品、盜竊身分證，以及用於製造AR-15步槍和半自動手槍的部件。此外，警方還發現嫌犯還非法獲取電源，私自接通來自愛迪生電力公司電力設施電纜。

嫌犯Sollomon Kim目前拘押在西谷拘押中心，涉嫌持有非法槍枝、保釋期間犯罪、持有違禁物品、身分盜竊及盜竊電力等罪名。

警方呼籲公眾，若有了解該案進一步資訊，可致電奇諾岡分局909-364-2000。也歡迎匿名舉報，可撥打We-Tip熱線1-800-78-CRIME (27463)，或在We-Tip網站www.wetip.com提供線索。

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