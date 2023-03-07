玩命關頭取景地 洛杉磯最古老社區變「街頭賽車場」

洛杉磯安琪利諾岡因電影「玩命關頭」引來賽車愛好者前來比拼，附近居民對此感到不安全。（圖片來源：KTLA）

多年以來，洛杉磯 最古老的社區之一、安琪利諾岡（Angelino Heights）時常發生強占街道、街頭賽車 等危險且違法的活動，使得附近居民在夜裡無法好眠，同時還要當心自身安全。而該地區之所以會淪為這些非法行為的聚集地，是因為知名電影「玩命關頭」（Fast & Furious）曾在此地取景，自此吸引許多飆車愛好者前來朝聖。

據KTLA5號新聞台的報導，洛杉磯交通局（LADOT）表示將重新規畫該地區的道路，希望能有效剷除類似的非法活動，還給居民一個安靜、安全的生活。

據交通局透露的消息，目前正與城市規畫工程師討論，預計將在街道上設置路障、圓環行交叉路口、縮小人行道面積，還有加強警力的方式來將強占街道和街頭賽車的非法行為徹底解決。

洛杉磯警方表示，自2021年開始，街頭賽車的比例上升27%。附近的居民表示，街頭飆車的流行絕大部分與社交媒體有關，許多人在Instagram上分享自己賽車的影片，引來更多相同愛好的人。一名在安琪利諾岡的居民表示，他在這裡居住20年多，非法活動的情況越來越嚴重，許多人會在街道上畫圈，並留下輪胎摩擦的痕跡。