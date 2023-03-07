洛杉磯榮光聯誼會交接 空軍大鵬聯誼會輪值

洛杉磯榮光聯誼會3月4日 上午假洛杉磯華僑文教服務中心舉行交接典禮，今年由洛杉磯空軍大鵬聯誼會輪值。（主辦方提供）

洛杉磯 榮光聯誼會於3月4日上午假洛杉磯華僑文教服務中心舉行交接典禮，今年由洛杉磯空軍大鵬聯誼會輪值；典禮由駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀監交，洛僑中心主任陳敏永協助監交，經文處軍職組組長林家豪和副組長許禮泉及趙子懿領事陪同。

會中紀欽耀代領全體榮光理監事高唱美國國歌，中華民國 國歌及三軍軍歌，大家的聲音嘹亮、精神抖擻。出席單位包括海軍聯誼會、陸軍聯誼會及空軍大鵬聯誼會所有理監事，中華民國退伍軍人協會南加州分會應邀觀禮，由副理事長楊震南代表。

洛杉磯榮光聯誼會是由陸、海、空三軍聯誼會理監事組成，成立於1981年3月，也就是中華民國70年。成立宗旨為聯絡退伍袍澤情感，加強互助團結，協助政府推展國民外交，增進會員福利 ，承退輔會之指導照顧，配合政府的政策為目標。

洛杉磯榮光聯誼會由陸、海、空三軍理監事會同等人數組成，會務由三軍輪流擔任，任期一年。今年榮光會成立42年，再一次由洛杉磯空軍大鵬聯誼會傳承擔綱2023年的服務與責任。