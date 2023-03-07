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Powerball頭獎的概率有多低？

洛城新語
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不久前南加州開出「史上最巨」勁球（Powerball）頭獎，神秘得主最近終於出面領獎，羨煞旁人。花上幾元，買張彩票玩玩，然後順手帶走數十億元巨額獎金，這大概是許多人夢寐以求的場景。其實，彩票玩家千千萬，人人知道中獎難。可是，這個「難」到底有多難呢？

先從遊戲規則說起。就拿Powerball來說，彩民需要從兩個不同的號碼池中選擇數字。其中紅球號碼池包括1-69的數字，而白球號碼池包括1-26的數字。彩民需要選出五個紅球和一個白球，來完成一張完整的Powerball彩票。如果彩民所選的號碼與當期抽獎的號碼完全匹配，那麼就中了頭獎。

這聽起來好像是一件「還是有可能發生」的事情——只要選對這六個號碼，億萬獎金就能到手了！據美國彩票協會的數據，每年有超過一半的美國人會購買彩票，絕大多數人都是懷揣著這類「也有可能實現」、「說不好就讓我碰上了」的想法往彩票公司「捐錢」。

而實際上，這六個號碼涵蓋的所有可能的數字組合為2億9220萬1338個。換句話說，彩民理論上得購買2億9220萬1338張彩票，才有可能中得一次頭獎！

這種極低的概率，主要是由Powerball的遊戲規則所決定的——彩民是從兩個不同的號碼池中選擇數字。首先，從69個紅球中選擇5個數字就意味著1123萬8513個組合的可能性，再從26個白球號碼中選擇一個數字，就讓這個數字組合的可能性大幅增加，即1123萬8513乘以26。

這個極低的中獎概率，相當於連續拋擲一枚硬幣28次，每次都是硬幣正面朝上的概率；也相當於隨機從美國人口中抽選一人，兩次抽選結果都為同一個人的概率。

不過，話說回來，大部分彩民在選號時，基本也都作好了「打水漂」的心理準備。既然如此，對這份中獎的「幻想」為什麼還如此執著？原因大概是，人生中擁有夢想並不容易，實現夢想更不容易。有時甚至令人絕望的是，自己的夢想能否有機會被實現，永遠不得而知。

而買彩票不一樣，彩票機裡吐出號碼的那一刻，夢想就被印在了紙上。更刺激的是，夢想能否成真，很快就能在開獎日得到「裁判」——一周裡這樣的「裁判」還不止一次。所以，無論是否中了獎，這都是一份對未來的預期「快速兌現」的快感，這份體驗，可能才是彩民們真正的「迷戀」與「期待」。

最後，雖說Powerball中獎概率極低，但仍要高於Mega Millions的3億257萬5350分之一。所以，乾脆還是去買Powerball吧！

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