樹大維護不易 成賣房理由

整個樹木軀幹壓壞圍欄，覆蓋整個房屋。（記者張宏／攝影）

南加 近日持續數日的陰雨天氣不僅引發一些地區發生洪澇，還出現樹木倒塌砸到房屋和車輛的狀況。對一些華人 來說，樹木固然遮蔭淨化空氣，但也帶來不少煩惱和隱憂，還有華人曾不堪樹木重負賣掉房子。

多日下雨讓一些地區土質疏鬆，在位於韓國城附近的一條馬路上，一棵路邊的大樹被連根倒塌，樹幹正好砸到路邊的一處民宅。粗壯的樹幹主體砸壞了黑色的圍欄，茂密的樹冠則砸到了院內停靠的車輛和房屋。在該房屋門口已貼上限制使用的黃色紙條，屋主因為大樹倒塌不僅要蒙受財產損失，還要被迫短暫搬到別的地方居住。

南加地區樹木茂密，很多住宅前後都種植各種樹木，一些城市還有保護樹木，禁止隨意砍伐。樹木平日裡固然遮蔭蔽日，淨化空氣美化環境，但是也會給屋主帶來不少困擾。曾有一名華人就因樹木被迫賣掉房子；曾經在北嶺地區購置一處獨立屋的華人David，本以為能在自己的房裡享受生活，但是沒多久他就發現獨立屋屋主的角色並沒有想像的那麼輕鬆。

他房子有幾顆大樹已死亡，如果他不處理，樹上面的樹枝掉下來無論是砸到人還是砸到車，他作為屋主都有責任，所以必須把樹砍掉。但因為砍樹費用太高，他只好砍掉樹冠，但即使如此他也因此破費上萬元。但之後樹木隱患也時刻困擾著他，他乾脆賣掉房子，現在他回到聖蓋博谷租房子住。他表示，獨立屋屋主不好做，還是租房子省事，連帶責任少。

關於大樹倒塌保險 理賠的問題，保險業者張國興表示，近日多日大雨，關於屋頂漏雨和車禍申訴的案件成倍增加，也有客人詢問樹木問題，如果大樹倒塌導致屋頂和牆壁損壞，保險會理賠。如果是住宅外面的樹，要看樹屬於城市還是住家，如果是馬路上的樹，比如在人行道的樹，基本屬於城市維修範圍。不過，只要發生任何房屋樹木損壞的事宜，都建議第一時間聯繫保險公司人員，不要拖延太久，影響理賠。