我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

在加州自己蓋房 可能比買便宜 省20萬元

寓意頗深？李克強告別提「人在幹天在看」 網熱議

善用羅斯個人退休帳戶 靈活省稅

記者趙健／洛杉磯市報導
羅斯個人退休帳戶是稅後資金的投資帳戶，入帳後的投資收益免稅。(Getty Images)
羅斯個人退休帳戶是稅後資金的投資帳戶，入帳後的投資收益免稅。(Getty Images)

作為美國退休儲蓄計劃重要的一部分，羅斯個人退休帳戶（Roth IRA）具有提取靈活、省稅、投資靈活等特點。會計師汪光中日前在「2023錢兔似錦新春財稅法律生活線上大講座」上，分享了與羅斯個人退休帳戶有關的節稅技巧。

汪光中表示，羅斯個人退休帳戶是利用完稅後的資金進行投資，之後產生的收益無須納稅。相比傳統個人退休帳戶（Traditional IRA）， 通過羅斯個人退休帳戶投資的收益不僅免稅，而且資金提取還不受年齡限制，非常靈活。對此，汪光中對如何通過羅斯個人退休帳戶有關的節稅，以及相關概念和操作進行了詳細地介紹：

後門羅斯個人退休帳戶（Backdoor Roth IRA）

國稅局規定，收入低於一定條件才有資格向羅斯退休帳戶存入資金。一旦收入高於規定閾值，則禁止直接向羅斯退休帳戶存款。遇到這種情況，可通過「後門羅斯退休帳戶」間接操作——先將資金存入傳統退休帳戶，再將資金從傳統退休帳戶轉入羅斯退休帳戶，這樣就不會面臨收入限制問題。但資金轉入羅斯退休帳戶前需要預先繳納所得稅。

自管羅斯個人退休帳戶（Self-Directed Roth IRA ）

雖然退休帳戶戶主無法直接控制帳戶內的資金，但可以通過「自管羅斯個人退休帳戶」對投資方向進行自主管理。與普通個人退休帳戶相比，「自管個人退休帳戶」的投資範圍更廣，除股票、債券，共同基金（Mutual Funds）等傳統投資產品外，還可以進行房產、黃金、加密貨幣等非傳統投資品，甚至還可以把資金借給他人，賺取利息。這樣，通過「自管羅斯個人退休金帳戶」投資的收益可合理避開資本利得稅，且沒有「最低必要提款額」（Required Minimum Distribution）的年齡限制。

通過羅斯個人退休帳戶的繼承

羅斯個人退休帳戶，繼承人可繼續使用這筆資產，不會受稅收影響。汪光中建議提前規劃未提取的退休金。如果想把退休金帳戶裡的資金轉給子女，可以先分批提取，繳稅後再轉到羅斯個人退休帳戶，通過羅斯退休帳戶進行投資。這樣繼承人就不用擔心繳稅的問題，且繼承人可以在任何年齡提取他們繼承的資產，不會受到稅收或罰款的影響。

另外，汪光中還分享了拜登政府於2022年12月底簽署的SECURE Act 2.0，其中明確了自2024年起「529教育基金」中未使用的帳戶餘額可轉入受益人的羅斯個人退休帳戶，享受投資收益免稅。不過，新規也同時出台了一些限制，如每位受益人可接收的金額上限為3萬5000元；最近五年內存入「529教育基金」帳戶裡的資金不在該範圍內；「529教育基金」帳戶必須存在至少15年。

退休金 投資 教育

上一則

肇事逃逸又劫車 警匪槍戰跨多縣

下一則

報稅季來了 四種收入別漏報

延伸閱讀

匹茲堡婦失蹤被當死了 30年後波多黎各療養院「復活」

匹茲堡婦失蹤被當死了 30年後波多黎各療養院「復活」
退休儲蓄善用羅斯個人退休賬戶 靈活又省稅

退休儲蓄善用羅斯個人退休賬戶 靈活又省稅
「我渴望獨立、我只想愛你」專欄作家與AI聊天 嚇到失眠

「我渴望獨立、我只想愛你」專欄作家與AI聊天 嚇到失眠
蘋果傳最快4月推15.5吋的MacBook Air 面板量產中

蘋果傳最快4月推15.5吋的MacBook Air 面板量產中
芝城近半選民：治安為市長選舉投票關鍵

芝城近半選民：治安為市長選舉投票關鍵
報稅季／陷阱篇／10種「意外稅」 不利退休品質

報稅季／陷阱篇／10種「意外稅」 不利退休品質

熱門新聞

加州知名連鎖漢堡店In-N-Out暫時停止提供斯卡貝拉辣椒，由切片的香蕉辣椒代替，引起許多愛好者不滿。（圖片來源：推特帳號@Karmir_Kovkas）

In-N-Out將暫停此食品 消費者反應就跟瘋了一樣

2023-02-27 13:57
安妮（何豔萍）從 2017年起在南加華人社區實施連環詐騙。目前警方登記的受害人有十餘人，總金額超60萬美元。（受訪者提供）

她負債逃美 南加華人圈興風作浪 連環詐騙逾百萬

2023-03-02 15:26
近日有華人在某好市多（Costco）門口被攔住，原因是購物車內某個價值20元左右的食物沒有收錢，因此將其帶到客服區付錢。這名華人感覺明明錯不在自己，卻感覺被當作小偷。（本報檔案圖示意圖）

好市多查收據 店員少收錢華人卻遭攔 委屈被當賊

2023-03-02 02:11
洛杉磯縣聖瑪利諾市居民，也是前加州副州長競選人Cole Harris，和華人太太Cindy陳（Cindy Chen）涉嫌PPP貸款詐騙日前被捕。（本報檔案照）

微信商討詐疫情貸款 前加州副州長參選人和華裔妻被捕

2023-02-28 14:16
飛機一度劇烈顛簸。（圖：受訪者提供）

華人風暴中搭機遇強大氣流如坐過山車 乘客驚聲尖叫

2023-02-27 14:22
南加州華人John收到徵信機構發來的警告郵件。（John提供）

華人個資驚現暗網 猛收垃圾短信電話…Weee！鐵粉氣炸

2023-03-04 11:18

超人氣

更多 >
67歲亞裔收銀員 遭劫匪一槍爆頭亡 少數族裔成搶案目標

67歲亞裔收銀員 遭劫匪一槍爆頭亡 少數族裔成搶案目標
間諜氣球後 美懷疑這個巨無霸設施是中國的特洛伊木馬

間諜氣球後 美懷疑這個巨無霸設施是中國的特洛伊木馬
Google魔術橡皮擦「1鍵P掉」入鏡路人 安卓、iPhone可用了

Google魔術橡皮擦「1鍵P掉」入鏡路人 安卓、iPhone可用了
杭州男衝蘋果店高喊「加油華為」真相好尷尬

杭州男衝蘋果店高喊「加油華為」真相好尷尬
中國釋出對台政策新風向 未提不放棄武力

中國釋出對台政策新風向 未提不放棄武力