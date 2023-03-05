聖地牙哥台美基金會二二八座談 分享家族故事

聖地牙哥台美基金會日前在台灣中心舉辦「二二八座談會」。主持人黃昱雯(右起)、講員陳琬貽、耿捷、施昂及張裕華。(橙僑中心)

聖地牙哥 台美基金會/台灣中心2023年2月26日在台灣中心舉辦「二二八座談會」，並透過Webex平台開放線上參與。座談會由台美菁英協會-聖地牙哥分會理事黃昱雯主持，邀請聖地牙哥台美基金會董事長張裕華、美國國土安全部反恐專家施昂、金融服務業者陳琬貽及聖地牙哥州大台灣留學生會會長耿捷擔任與談人，針對二二八事件 分享家族故事，以及親身經歷的影響。

台美基金會管委會委員長歐春美表示，今年以舉辦座談會的方式，來紀念二二八事件的歷史傷痛，四位講員各具不同社會及專業背景，分別代表不同世代，張裕華及施昂是二二八事件受難者的第三代，陳琬貽及耿捷是海外青年世代，經由他們分享家族經歷二二八事件的故事及影響，以及青年世代傳達對二二八事件的關懷及看法，出席活動者可以更深刻的瞭解二二八事件的歷史面貌，以及隨時空物換星移之後的蛻變，相信更有助撫平歷史傷痛，從而產生更多角度的審思。

應邀參加當天活動的橙縣華僑文教服務中心主任蕭蓓如致詞表示，二二八事件的歷史傷痛，是台灣同胞及海外台美人都不會遺忘的歷史教訓，也祈願天佑台灣，這類「白色恐怖」不會在台灣故土重犯歷史錯誤。

聖地牙哥台美基金會日前在台灣中心舉辦「二二八座談會」。橙僑中心主任蕭蓓如(一排左二)與台美菁英協會-聖地牙哥分會理事暨主持人黃昱雯(一排左一)、聖地牙哥僑青交流。(橙僑中心)

行政院政務顧問林榮松當天也遠從洛杉磯 前來參加座談會，並與在場來賓分享二二八事件史料。林榮松表示當時高雄中學組成學生自衛隊，保護學生及當地居民，因而成為二二八事件唯一受軍隊砲轟的學校。

行政院政務顧問林榮松(左)與在場來賓分享二二八事件史料。(橙僑中心)

當天數位僑務榮譽職人員也出席活動，在Formosa Generations Family Chamber Music演奏節錄自蕭泰然「1947序曲」的樂章中，活動拉開序幕，接續進行以二二八事件為主題的座談會。會後還進行問答，在交流之中，大家對二二八事件的歷史有更多瞭解及深思。