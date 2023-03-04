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個資是否被盜 有免費服務可查

記者王若然╱洛杉磯報導
Chase提供的免費個資監控服務，民眾需要自行激活該服務。（截圖）
Chase提供的免費個資監控服務，民眾需要自行激活該服務。（截圖）

亞洲生鮮線上購物平台Weee！今年2月發生大規模用戶數據洩露事件，超百萬用戶包括個人姓名、電話、家庭住址等信息被洩露。近日更有華人稱收到徴信公司Experian的郵件警告，個人電話和姓名出現在暗網（dark web）。如今網路犯罪無孔不入，怎麼才能第一時間得知自己的個人信息是否被不法分子盜用？

Experian是美國三大信用報告機構之一，其他還有Equifax和TransUnion。這類機構不僅為用戶提供信用報告，同時還推出個人資料保護和監控服務。不過這種服務並不是免費的，月費甚至高達15元。不過因近年來網路犯罪猖獗，這類服務相當受歡迎。

例如好市多（Costco）就有售「Complete ID」個資保護和監控服務，該服務就是Experian旗下的。「美國新聞與世界報導」評選的2023年十大最佳個資保護服務中，「IdentityForce」獲得第一名，這是TransUnion旗下的服務，每月費用13.99元。

其實，很多銀行都提供類似免費的個資監控服務，民眾不一定非要去購買。例如，Chase與Equifax合作，推出為其用戶提供的免費個資保護項目，24小時監控用戶信用變動，也可以監控暗網的個資信息。此外，Chase還為民眾提供免費的信用紀錄修復服務，如果用戶因個資被盜引發了信用積分的下降，該銀行可以免費幫助其修復。其他銀行如Discover信用卡，也推出類似的免費信用報告，一有「風吹草動」就會通知用戶。

不過這些銀行推出的此項免費項目，需要客戶自行打開才可生效。用戶可在銀行手機APP或登錄網頁帳戶進行激活。

俗話說，「亡羊補牢，猶未遲也。」即時發現個資被盜，可以即時彌補，避免更大損失。民眾可以根據具體被洩露的郵件和密碼，修改相關網站的密碼，並設置雙向校驗程序，或設置隱私性問題，只有作答正確才可登錄。對於比較重要的網站，經常更換密碼，使用安全性較高的數字、字母、符號組合等。

除了以上方法可以得知個資是否被盜，網站「Have I been pwned」也可以查詢（網址：https://haveibeenpwned.com/）。使用該網站是免費的，民眾可以輸入電子郵件或電話，就可以顯示出該信息是否已經被洩露。如果被洩露，該網站還會列出具體是在哪個網站被洩露的。民眾還可以在該網站註冊，未來若有個資被洩露，該網站會發通知。

Discover信用卡提供的免費個資監控服務，民眾需要自行激活該服務。（截圖）
Discover信用卡提供的免費個資監控服務，民眾需要自行激活該服務。（截圖）

個資 好市多 信用卡

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