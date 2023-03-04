我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加勁球得主中獎20.4億 為何現金只拿9.97億

「搶救雷恩大兵」男星湯姆賽斯摩過世 享壽61歲

暴風雪來勢兇猛 部分國家公園關閉

洛杉磯訊
優勝美地國家公園降雪達15呎後暫時關閉。（Getty Images）
優勝美地國家公園降雪達15呎後暫時關閉。（Getty Images）

近日加州局部地區暴風雪來勢兇猛，一些國家公園因為氣候惡劣被迫暫時關閉，開放時間另行通知。

優勝美地國家公園（Yosemite National Park）在降雪達15呎後，官員們宣布暫時關閉。據國家公園管理局稱，「公園工作人員正在努力清理積雪並恢復關鍵服務，然後再歡迎遊客回到公園。」公園的重新開放日期尚未公布。

莫哈韋國家保護區(Mojave National Preserve)，自3月1日（周三）以來由於多雪和結冰的天氣，所有保護區道路都已關閉。 由於潮濕和泥濘的路況，橫跨蘇打湖（Soda Lake）的莫哈韋公路（Mojave Road ）也被關閉。

海峽群島國家公園（Channel Islands National Park）由距離南加22哩的五個島組成，由於所處地聖塔芭芭拉島（Santa Barbara Island）因風暴破壞而對公眾關閉。出於安全考慮，聖米格爾島（San Miguel Island）也部分關閉。該網站稱：「除了 Cuyler Harbour 的沙灘外，San Miguel 島上的所有步道和設施都對公眾關閉，並對 Nidever Canyon Trail 進行緊急修復。」

死亡谷國家公園(Death Valley National Park)的許多道路，包括 North Highway 和 Beatty Cut-Off，都因冬季風暴破壞和結冰條件而關閉。

國王峽谷與紅杉國家公園（Kings Canyon and Sequoia National Park），位於弗雷斯諾縣（Fresno County）的兩座國家公園幾乎所有公園道路都關閉。

冬季風暴警告在3月6日之前仍然有效，官員們敦促旅客避開這些地區，除非是必要的旅行。該網站稱，海拔2500呎以上的道路狀況將很危險，因此提醒遊客避免在暴風雨條件下駕車。

紅木國家暨州立公園（Redwood National and State Parks）的網站稱，為了遊客和工作人員的安全，整個公園內有多條道路和設施已關閉。

關於更多國家公園重新開放的時間和信息，可以前往國家公園管理局（National Park Service）官方網站https://www.nps.gov/index.htm 進行查看。

風暴 加州 步道

上一則

個資是否被盜 有免費服務可查

下一則

救人遭撞身亡 大熊市女後事需募資

延伸閱讀

全美遊客最多的大煙山國家公園 開始收費了

全美遊客最多的大煙山國家公園 開始收費了
提早兩周 華府櫻花預計22日至25日盛開

提早兩周 華府櫻花預計22日至25日盛開
明知暴風雪 為何還有人上山

明知暴風雪 為何還有人上山
風雪降臨 優勝美地國家公園關閉

風雪降臨 優勝美地國家公園關閉
旅遊補給站／加州7國家公園 冬天也美

旅遊補給站／加州7國家公園 冬天也美
國家公園、保留地 欣賞花好去處

國家公園、保留地 欣賞花好去處

熱門新聞

加州知名連鎖漢堡店In-N-Out暫時停止提供斯卡貝拉辣椒，由切片的香蕉辣椒代替，引起許多愛好者不滿。（圖片來源：推特帳號@Karmir_Kovkas）

In-N-Out將暫停此食品 消費者反應就跟瘋了一樣

2023-02-27 13:57
安妮（何豔萍）從 2017年起在南加華人社區實施連環詐騙。目前警方登記的受害人有十餘人，總金額超60萬美元。（受訪者提供）

她負債逃美 南加華人圈興風作浪 連環詐騙逾百萬

2023-03-02 15:26
近日有華人在某好市多（Costco）門口被攔住，原因是購物車內某個價值20元左右的食物沒有收錢，因此將其帶到客服區付錢。這名華人感覺明明錯不在自己，卻感覺被當作小偷。（本報檔案圖示意圖）

好市多查收據 店員少收錢華人卻遭攔 委屈被當賊

2023-03-02 02:11
洛杉磯縣聖瑪利諾市居民，也是前加州副州長競選人Cole Harris，和華人太太Cindy陳（Cindy Chen）涉嫌PPP貸款詐騙日前被捕。（本報檔案照）

微信商討詐疫情貸款 前加州副州長參選人和華裔妻被捕

2023-02-28 14:16
飛機一度劇烈顛簸。（圖：受訪者提供）

華人風暴中搭機遇強大氣流如坐過山車 乘客驚聲尖叫

2023-02-27 14:22
小潔在看病一個月後收到了高達7064美元的醫療費收據，「自付優惠」又一下給她減去3178元。（受訪者提供）

留學生不懂為何美國醫療費天價 還可隨意打折

2023-02-28 19:47

超人氣

更多 >
紐約街頭露宿翁上海爭房產…32年不聞問 妻女批無情無義

紐約街頭露宿翁上海爭房產…32年不聞問 妻女批無情無義
蔡天鳳前公公太囂張 被逮後要她現夫家「付律師費」

蔡天鳳前公公太囂張 被逮後要她現夫家「付律師費」
想靠兒養老 不如寄希望在這兩檔股子股孫

想靠兒養老 不如寄希望在這兩檔股子股孫
冬季風暴再襲紐約 雨雪交加 通勤恐更難行

冬季風暴再襲紐約 雨雪交加 通勤恐更難行
蔡天鳳去年11月就警覺「前夫一家有異」 想疏遠

蔡天鳳去年11月就警覺「前夫一家有異」 想疏遠