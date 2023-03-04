暴風雪來勢兇猛 部分國家公園關閉

優勝美地國家公園降雪達15呎後暫時關閉。（Getty Images）

近日加州 局部地區暴風雪來勢兇猛，一些國家公園因為氣候惡劣被迫暫時關閉，開放時間另行通知。

優勝美地國家公園（Yosemite National Park）在降雪達15呎後，官員們宣布暫時關閉。據國家公園管理局稱，「公園工作人員正在努力清理積雪並恢復關鍵服務，然後再歡迎遊客回到公園。」公園的重新開放日期尚未公布。

莫哈韋國家保護區(Mojave National Preserve)，自3月1日（周三）以來由於多雪和結冰的天氣，所有保護區道路都已關閉。 由於潮濕和泥濘的路況，橫跨蘇打湖（Soda Lake）的莫哈韋公路（Mojave Road ）也被關閉。

海峽群島國家公園（Channel Islands National Park）由距離南加22哩的五個島組成，由於所處地聖塔芭芭拉島（Santa Barbara Island）因風暴 破壞而對公眾關閉。出於安全考慮，聖米格爾島（San Miguel Island）也部分關閉。該網站稱：「除了 Cuyler Harbour 的沙灘外，San Miguel 島上的所有步道 和設施都對公眾關閉，並對 Nidever Canyon Trail 進行緊急修復。」

死亡谷國家公園(Death Valley National Park)的許多道路，包括 North Highway 和 Beatty Cut-Off，都因冬季風暴破壞和結冰條件而關閉。

國王峽谷與紅杉國家公園（Kings Canyon and Sequoia National Park），位於弗雷斯諾縣（Fresno County）的兩座國家公園幾乎所有公園道路都關閉。

冬季風暴警告在3月6日之前仍然有效，官員們敦促旅客避開這些地區，除非是必要的旅行。該網站稱，海拔2500呎以上的道路狀況將很危險，因此提醒遊客避免在暴風雨條件下駕車。

紅木國家暨州立公園（Redwood National and State Parks）的網站稱，為了遊客和工作人員的安全，整個公園內有多條道路和設施已關閉。

關於更多國家公園重新開放的時間和信息，可以前往國家公園管理局（National Park Service）官方網站https://www.nps.gov/index.htm 進行查看。