暴風雪來勢兇猛 部分國家公園關閉
近日加州局部地區暴風雪來勢兇猛，一些國家公園因為氣候惡劣被迫暫時關閉，開放時間另行通知。
優勝美地國家公園（Yosemite National Park）在降雪達15呎後，官員們宣布暫時關閉。據國家公園管理局稱，「公園工作人員正在努力清理積雪並恢復關鍵服務，然後再歡迎遊客回到公園。」公園的重新開放日期尚未公布。
莫哈韋國家保護區(Mojave National Preserve)，自3月1日（周三）以來由於多雪和結冰的天氣，所有保護區道路都已關閉。 由於潮濕和泥濘的路況，橫跨蘇打湖（Soda Lake）的莫哈韋公路（Mojave Road ）也被關閉。
海峽群島國家公園（Channel Islands National Park）由距離南加22哩的五個島組成，由於所處地聖塔芭芭拉島（Santa Barbara Island）因風暴破壞而對公眾關閉。出於安全考慮，聖米格爾島（San Miguel Island）也部分關閉。該網站稱：「除了 Cuyler Harbour 的沙灘外，San Miguel 島上的所有步道和設施都對公眾關閉，並對 Nidever Canyon Trail 進行緊急修復。」
死亡谷國家公園(Death Valley National Park)的許多道路，包括 North Highway 和 Beatty Cut-Off，都因冬季風暴破壞和結冰條件而關閉。
國王峽谷與紅杉國家公園（Kings Canyon and Sequoia National Park），位於弗雷斯諾縣（Fresno County）的兩座國家公園幾乎所有公園道路都關閉。
冬季風暴警告在3月6日之前仍然有效，官員們敦促旅客避開這些地區，除非是必要的旅行。該網站稱，海拔2500呎以上的道路狀況將很危險，因此提醒遊客避免在暴風雨條件下駕車。
紅木國家暨州立公園（Redwood National and State Parks）的網站稱，為了遊客和工作人員的安全，整個公園內有多條道路和設施已關閉。
關於更多國家公園重新開放的時間和信息，可以前往國家公園管理局（National Park Service）官方網站https://www.nps.gov/index.htm 進行查看。
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