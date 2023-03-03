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吸引國際觀光客 台觀光局補助消費金

洛杉磯訊
追蹤台灣觀光雙年曆，參與每個季節最夯的節慶活動。（觀光局臉書）
追蹤台灣觀光雙年曆，參與每個季節最夯的節慶活動。（觀光局臉書）

力拚疫後觀光，台灣觀光局推動「加速擴大吸引國際觀光客方案」，以促進國際旅客自由行及加速團客到台灣為首要目標，盼能吸引國際觀光客來台，恢復疫情前赴台旅客人次水準。

台灣去年10月重新開放觀光客來台後，美國、加拿大市場表現亮眼，10月至12月來台人次達7萬9000人次，為長線市場最大客源國。

觀光局推出「加速擴大吸引國際觀光客方案」將提供來訪台灣自由行的國際旅客新台幣5000元（約166美元）消費金，預計約50萬份，研擬以電子票證儲值的方式發放，既可便利到台灣自由行旅客旅途當中的食、宿、遊、購、行等相關消費。

消費金發放方式將結合行銷活動辦理，預計4月將會有熱身活動，只要是國際自由行旅客，人人有機會獲得，讓台灣之旅更加難忘。加速團客來台方面也有相關措施，來台旅行團每團達一定人數以上，每團將可獲得補助新台幣1萬元至2萬元（約333美元至666美元），相關細節要密切關注台灣觀光局網站。

隨著春季到來，許多旅客選擇走出戶外深入大自然探險，探索台灣的方法多種多樣，可以選擇步行、自駕，搭火車、甚至騎自行車環島。在翠綠群山的環繞下，漫步在被稱為台版萬里長城的鼻頭角步道；騎自行車沿著台灣東部海岸線，驚嘆中央山脈和太平洋的壯闊。

旅客也可搭乘高鐵南下，在墾丁的豔陽下衝浪、浮潛、享受日光浴；或自駕前往金瓜石的黃金瀑布，觀賞瀑布水流經礦石湍急而下呈現出耀眼奪目的金光；最後搭乘小火車上山，在阿里山國家風景區高聳的柏樹和松樹之間， 等待不可錯過的日出、夕陽和雲海。

追蹤台灣觀光雙年曆，參與每個季節最夯的節慶活動，隨著台灣燈會落幕，緊接而來的是春季賞花慶典，聞名國際的阿里山櫻花季，從3月至4月為期一個月，結合音樂、舞蹈、茶席等創意表演，繽紛浪漫的櫻花為阿里山國家風景區增添粉嫩色彩。另熱門賞櫻景點日月潭、武陵農場等也吸引大量春遊人潮，春遊賞櫻搭配精采遊程，參加當地商家提供的體驗活動，浪漫賞櫻同時深度體驗台灣在地文化和美食。

台灣觀光局在北美市場推出「Vacation Taiwan」活動獲得廣大正面迴響，邀請美國旅客前來探索自然美景及美食文化，有興趣者可前往「TourRadar Taiwan Travel Guide」了解更多資訊。

觀光 阿里山 賞櫻

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