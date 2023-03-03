聖蓋博市 看得到美國主流藝術家作品展
美國藝術家Charles Christopher Hill在華人區的首個個展「風·物」，25日在聖蓋博市（San Gabriel） 揭幕。聖蓋博市市長丁言愉（Tony Ding），及多位洛杉磯藝術家受邀出席開幕式。
自1980年代初期，Hill開始在全球舉辦畫展，他的作品被美國多個州及法國、丹麥等多個國家的博物館收藏。此次展出的作品主要為Hill在2013年以後的創作，是他作品風格發生重大變化的時期。值得一提的是，此次展出的部分作品融合亞洲元素，採用西藏「唐卡」的拋光手法對石膏進行打磨，使其呈現低光澤的質感。 Hill說，他喜歡物理人類學，不少作品的創作靈感也來源於歷史文化留下的視覺線索。
丁言愉表示，很高興看到像Hill這樣的美國主流藝術家，在聖蓋博Mission這處具有美國歷史文化傳統的地方展示作品；通過藝術創作這一跨越膚色和種族的語言，與華人民眾溝通交流，讓人們可以感受藝術的魅力。
展覽主辦方The Scholart Selection負責人Cindy Wang表示，他們希望通過這樣的展覽，讓聖蓋博谷地區的居民能在自己的社區欣賞到美國主流藝術家的作品。
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