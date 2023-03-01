威脅炸加州好萊塢 錯打電話到佛州

歹徒威脅炸毀好萊塢地標，但卻打錯電話給佛州Hollywood警局。（美聯社）

一名惡徒近日打算威脅「好萊塢 警局」，交出1萬元否則就要炸毀「Hollywood」地標字牌。但是這位先生明顯不知道，美國有兩個好萊塢（Hollywood），一在加州 一在佛州 ，而設有警局的只有佛州的Hollywood，因此接到電話的佛州警察一頭霧水，最後幾經轉接後由洛市警局（LAPD）接手，不過警方最後認定他只是胡鬧，不具明顯威脅。

報導此事的KTLA還打趣地提醒有意作惡的人得先學好地理，除了知道美國有兩個Hollywood之外，可能還要知道有兩個Portland（奧勒岡與緬因州），兩個Kansas City（密蘇里與堪薩斯州），兩個Long Beach（加州與新澤西），也別搞錯迪士尼所在地Orange County，一個是加州橙縣，一個是佛州奧蘭治縣（Orange County）。

報導指出，來自佛州布羅瓦縣（Broward County）的恐嚇電話，宣稱他要找好萊塢警局，接線生卻將他接給佛州的好萊塢警局，因為男子威脅要炸毀的地標根本不在佛州，因此七轉八轉才接給真正負責的洛市警局（LAPD）。但是，身在佛州卻威脅要炸加州地標，而且開價只要1萬元，可信度顯然太低，因此警方認定他只是胡鬧，不具明顯威脅。