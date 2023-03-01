連日降雪 聖伯納汀諾縣進入緊急狀態

聖伯納汀諾縣因惡劣天氣宣布緊急狀態。（取自KTLA）

南加州 連日暴風雨天氣，導致內陸聖伯納汀諾縣山區部分社區，因數呎降雪影響居民正常生活，縣府27日晚間宣布進入緊急狀態 。據最新氣象預報，加州這一兩天迎來新一波的風暴 天氣，在海拔較高地區也會帶來更多降雪。

聖縣縣政委員會主席羅維（Dawn Rowe )的選區，覆蓋多個被宣布緊急狀態的社區，他認為這是非常重要的舉措，可以確保在清理積雪行動中得到州府及聯邦支持，需要清理積雪的地方包括山區公路、山地居民區，還有諸多維修和基礎設施工作。他表示「政府及社區夥伴會持續不間斷進行協調和實施綜合性策略，確保提供居民必要紓困資源，在所有行動中，居民安全是第一位的。」

27日在聖伯納汀諾縣海拔較高的公路上，數百名駕駛因大雪受困。數十名小學生也被困在位於Crestline的科學營地近一周，加州公路巡警最終護送被困學生上了公交車撤離。

縣府官員表示，全體工作人員全力以赴清理部分受影響的道路，居民區清理工作也已經取得進展，目前尚不清楚清理公路積雪何時完成。一些重型設備已經部署到清雪工作中，但數量還是有限。一些地方執法單位，不得不將救護資源用於緊急事務，搜救那些被困人員。加州公路巡警局官員莫哈特說，加州交通局沒有足夠人員和設備應對這次風暴，所以在行動中獲得支持。

地方管理單位提醒居民避免在一些危險道路行駛，方便工作人員快速清理，一旦主幹道交通暢通，就開始清理社區道路。同時，來自山區因大雪受困無法返家居民，可以利用在雷德藍市東谷高中（East Valley High School )設立的紅十字會庇護所尋求援助，地址：31000 E. Colton Ave.。