暴風雨釀禍？南加華人熟悉小徑發現男屍

洛杉磯縣伊頓峽谷 (Eaton Canyon) ，2月26日發現一具男屍。（谷歌地圖）

洛杉磯 縣艾塔迪那（Altadena)附近的伊頓峽谷 (Eaton Canyon) ，是附近華人 經常光顧的熱門健行地，2月26日（周日）一具男屍在此處被發現。因連續的暴風雨天氣，當地溫度已接近冰點，男子死因是否與惡劣天氣有關，當局目前仍在調查中。

洛杉磯縣消防員26日中午左右，在伊頓峽谷的松樹小徑 (Pinecrest Trail) ，約 20 碼（yard）處的一條溝渠中發現這具男屍。洛縣 警局證實，該男子被發現時已沒有呼吸等生命體徵。

該男子的身分尚未確定，但當局認為他是該地區的一名過客，並非當地居民，有報導稱死者是遊民。目前警方尚未公佈死者的姓名和年齡，正努力與其家人取得聯繫。

伊頓峽谷最近幾天降雨量非常大，氣溫接近冰點，警方尚未確認這名男子的死因是否與惡劣天氣有關。據悉，該自然保護區24日（周五）至25日（周六）關閉，現關閉時間延長至26日（周日）。

男屍發現的地方是洛縣非常有名的一處爬山健行勝地，有瀑布、溪流等景點。因為附近有多個華人聚居的城市，包括巴沙迪那（Pasadena）、亞凱迪亞（Arcadia）等地，天氣晴朗時，華人喜歡舉家前往。