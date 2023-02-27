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張理玲攝影展 記錄疫情故事

記者張宏╱聖蓋博市報導
紀實攝影師張理玲在聖蓋博舉辦「回顧疫情三年，用鏡頭講述疫情後時代系列攝影作品展」。（記者張宏／攝影）
紀實攝影師張理玲在聖蓋博舉辦「回顧疫情三年，用鏡頭講述疫情後時代系列攝影作品展」。（記者張宏／攝影）

來自中國四川的80後紀實攝影師張理玲，24日在聖蓋博市舉辦「回顧疫情三年，用鏡頭講述疫情後時代系列攝影作品展」，展示其疫情期間在中國和泰國等地拍攝的作品，希望美國民眾了解世界疫情下對各地民眾生活的影響。

張理玲從2000年開始接觸攝影並拍攝了大量生活景觀作品。在疫情期間她出入泰國，當時是泰國疫情最嚴重的時候，她在當地拍攝了很多民生景象，其中最讓她感動的是一個在大皇宮前賣佛牌的女性，在疫情前這個女性以賣佛牌養家，但疫情後生活艱難，養活三個孩子非常不易。紀實攝影最重要的是紀實，展示一種人生態度。通過白描的手法記錄不同時代和環境下的民生、社會價值和人文情懷。

張理玲說，她在中國也拍攝很多表達正能量的照片，希望這次借助在美國的展覽，能讓美國人看到中國和泰國在疫情下的不同景象，也讓美國人了解其他國家的人文。她曾參加過多次國際攝影展，全球各地攝影師共同使用視覺語言來表達自己的情感和理念，視覺是無國界的。未來她想在美國拍攝更多文化相關的紀實作品，同時也計劃去中國的藏區拍攝漢藏融合的內容。

主辦方虞清表示，張理玲以拍攝紀實人文類攝影作品見長，她從2000年初就開始從事攝影創作，作品曾參加國際攝影節，並獲得攝影專業人士讚譽。這次精選張理玲12幅疫情攝影作品，其中三幅是她深入泰國實地拍攝，展示當地民眾的生活百態。其它九幅是她鏡頭下的中國三年疫情期間的時代記憶。

聖蓋博市長丁言愉、南巴沙迪那市議員Michael Cacciotti等人也一起觀看了張理玲的攝影作品，並為其頒發感謝狀。

「回顧疫情三年，張理玲用鏡頭講述疫情後時代系列攝影作品展」24日舉辦聖蓋博市長丁...
「回顧疫情三年，張理玲用鏡頭講述疫情後時代系列攝影作品展」24日舉辦聖蓋博市長丁言愉（左三）為張理玲（右三）頒發感謝狀，（記者張宏／攝影）

攝影 疫情 泰國

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