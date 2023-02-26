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槍擊案療傷 蒙市從心關懷

記者朱敏梓／蒙特利公園市報導
蒙市設立「社區康復基金」，幫助社區恢復和治癒（記者朱敏梓／攝影）
蒙市設立「社區康復基金」，幫助社區恢復和治癒（記者朱敏梓／攝影）

震驚全美的蒙特利公園市（Monterey Park）「舞星」槍擊案爆發已超過一個月，事發地的蒙市市民需要時間從悲傷中逐漸「癒合」，蒙市市議會和許多社區組織為恢健槍擊案後的心理創傷，提供心理諮詢服務和建立官方支持基金，許多項目仍在有序進展中。

蒙市與華埠服務中心(Chinatown Service Center）合作，在每週二和週四下午2點到6點在蒙特利公園市立圖書館（Bruggemeyer Library），為民眾提供心理諮詢。此外，蘭利老年中心（Langley Senior Center）也有輔導員提供心理援助。

重視健康 諮詢民眾漸增

華埠服務中心工作人員Janet Yu表示，華埠服務中心在蒙特利公園市立圖書館提供心理輔導，希望找到在槍擊案中受影響的人們，為他們提供幫助。開始由於大家還沒有反應過來，所以來尋求心理幫助的民眾並不多，但是隨著各種渠道信息的傳播，包括蒙市的網站、華埠服務中心的信息、媒體等， 民眾開始意識到心理健康的重要性，最近來圖書館尋求心理諮詢的民眾逐漸增多。Janet說，之後預計會有更多的民眾關注心理健康，而華埠服務中心也會繼續提供服務，包括華埠服務中心的幾個診所都歡迎民眾。他們還提供六至八次的心理課程，由專業的心裡輔導師負責。

Janet提到，有一些受害者前來圖書館，表示想找一個人談話，他們會就安排專業心理諮詢師在一個房間內交談，根據需求給出相關的建議和資源。

金援家屬 助受害者後事

回顧整個心理疏導的時間線，Janet Yu說，在槍擊案發生的第一時間，華埠服務中心就在蘭利老人中心提供心理疏導，總共接觸到約30個受害者、家屬以及周邊居民談話。蒙市市議員暨華埠服務中心理事會成員的吳紹榮（Vinh T. Ngo）也表示，在事發當天，洛縣政府暫時將蘭利老人中心作為「倖存者中心」，華埠中心人員立即為民眾提供中文的心理疏導，也為受害人的家屬們提供了經濟援助，讓他們能夠為去世的親人處理善後。

蒙市議員饒影凡（Yvonne Yiu）說，政府在槍擊案之後，立即聯繫了槍擊案的受害者、倖存者以及他們的家屬，國會議員趙美心（Judy Chu) 和蒙市各位市議員們分別和受害者家屬談話，為他們提供需要的幫助，之後也一直保持聯繫，繼續提供資源和信息，同時也希望有更多受到槍擊案影響的民眾，可以主動接受心理輔導，走出陰影。不過，心理輔導建立在自願的基礎上，華埠服務中心、蘭利老年中心都有常駐的心理輔導員，當場就可以給予心理諮詢。

此前，蒙市議會在1月31日特別會議上決定設立「蒙特利公園受害者和家庭支持基金」（Monterey Park Victim and Family Support Fund），幫助那些槍擊案中的受害者和他們的家庭。此外，蒙市與加州社區基金會合作，建立了「社區康復基金」（Healing Fund），為社區提供服務和支持，幫助整個社區從悲傷中治癒。

饒穎凡提到，在2月14日情人節，蒙市在蘭利老年中心舉辦了一個大型舞會，參加的民眾有不少人曾在「舞星」舞社跳舞，反響很好。在「舞星」舞社暫時關閉後，蒙市計畫在蘭利老年中心定期舉辦舞會，而這樣的固定活動需要經費，包括工作人員、食物和飲料及清潔費等，可能會用到「社區康復基金」。

華埠服務中心每週二和週四下午2點到6點在蒙特利公園市立圖書館為民眾提供心理諮詢（...
華埠服務中心每週二和週四下午2點到6點在蒙特利公園市立圖書館為民眾提供心理諮詢（記者朱敏梓／攝影）
蒙市計畫在蘭利老人中心，為跳舞愛好者提供固定場所（本報檔案照）
蒙市計畫在蘭利老人中心，為跳舞愛好者提供固定場所（本報檔案照）

華埠 槍擊 蒙特利公園市

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