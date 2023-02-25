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疫後外食湧現 日韓料理展特色搶客

記者張宏／洛杉磯報導
燒肉莊園的和牛來自日本、澳洲和美國等地。（記者張宏／攝影）
燒肉莊園的和牛來自日本、澳洲和美國等地。（記者張宏／攝影）

疫情之後外出就餐人潮不斷，也湧現不少特色新餐廳。有從燒肉外賣華麗變身，主打日式和牛燒烤的燒肉莊園，也有在韓國城營造韓式復古風格的融合式韓餐，讓南加華人有不同的口味選擇。

燒肉莊園走日式居酒屋的風格。（記者張宏／攝影）
燒肉莊園走日式居酒屋的風格。（記者張宏／攝影）

近日在工業市開設第一家分店的燒肉莊園業者Lawrence高，疫情期間從燒肉外賣做起，現在開設第一家實體店。他未來還打算在亞凱迪亞等地開設更多分店。他說，他原先做高定汽車租賃旅遊生意，疫情來了生意一落千丈，為了養員工和養車，他最初是做配送平台，但顯然拚不過大公司，之後他發現很多人對高端食材更有興趣。加上他很喜歡吃燒烤，就從燒烤外賣開始第一步。

燒肉莊園走日式居酒屋的風格。（記者張宏／攝影）
燒肉莊園走日式居酒屋的風格。（記者張宏／攝影）

Lawrence高表示，疫情三年後，現在線上和線下一起進行，實體店主打日式燒烤風格，增加很多外賣沒有的前菜和生肉等，更適合大家一起品嘗多種口味，讓吃烤肉更加有氛圍和儀式感。

餐廳主理人Ariana李表示，他們走日式居酒屋的風格，厚切牛舌、和牛小排都是人氣單品，烤肉最重要的是肉，他們以日本宮崎A5和牛為主，還有來自澳大利亞、和美國優質牧場生產的和牛。雖然和牛的成本很高，但他們側重以價換量，用優惠價格和高品質菜品來滿足食客味蕾。希望和牛燒烤也能成為年輕人的日常消費品。他們的和牛產品價格低於南加同行，如A5宮崎和牛每份是68元(約5盎司)，頂級和牛三筋是28元一份。

iWagyu BBQ 燒肉莊園

地址：17865 Colima Rd, City of Industry, CA 91748

在韓國城寫字樓鄰里的Wilshire大街有一家韓式復古風格的餐廳Seoul Sa...
在韓國城寫字樓鄰里的Wilshire大街有一家韓式復古風格的餐廳Seoul Salon。（記者張宏／攝影）

在韓國城寫字樓林立的Wilshire大街，有一家韓式復古風格的餐廳Seoul Salon，餐廳內部裝潢宛如韓國的民國時期，復古花紋的壁紙貼滿牆壁，大包間內用圍幔和外界隔離，裡面是韓式洋服店的風格，感覺像拍民國劇。

韓國烤肉配西式沙拉。（記者張宏／攝影）
韓國烤肉配西式沙拉。（記者張宏／攝影）

餐廳一些小包間區域也適用圍幔隔開，讓用餐很有浪漫復古的氛圍。餐廳美食是韓餐融合路線，既有韓式經典美味的部隊鍋、炸雞，也有韓國烤肉配西式沙拉，還有義大利麵、芝士玉米、泡菜捲餅等融合料理。

Seoul Salon有各式調味酒。（記者張宏／攝影）
Seoul Salon有各式調味酒。（記者張宏／攝影）

喜歡喝酒的人，這裡也有各種調味雞尾酒，在都市感十足的霓虹燈掩映下，感受現代和復古融合的獨特氣氛。喜歡冰品的人，最後一定要點上這道荔枝芒果冰，不僅分量巨大，且口感也酸甜爽口，是夏日的必備。

Seoul Salon

地址： 3600 Wilshire Blvd Ste 100B, Los Angeles, CA 90010

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