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經文處長訪中華會館 僑團熱烈歡迎

洛杉磯訊
李金生（右二）向紀欽耀處長（中）贈送中華會館紀念特刊。（中華會館提供）
李金生（右二）向紀欽耀處長（中）贈送中華會館紀念特刊。（中華會館提供）

羅省中華會館2月19日在會館大禮堂歡迎駐洛杉磯台北經濟文化辦事處新任處長紀欽耀到訪，中華會館四首長及轄下各僑團代表踴躍出席。

今年1月下旬抵洛履新的紀欽耀，在洛僑中心主任陳敏永等陪同中，首次拜會羅省中華會館，獲得主席李金生、副主席司徒展環、監事長胡卓球、副監事長林鐘博，校董會、福僑會、福地會及所屬僑團代表熱烈歡迎。

主席李金生表示，羅省中華會館成立至今134年，見證了時代變遷，經歷了兩次世界大戰、美國排華法案、台灣政黨輪替、新冠疫情等重大事故。他表示，華人在美國落地生根，享受自由民主生活之餘，亦會關懷弱勢社群。他表示，中華會館在疫情期間與經文處合作向華埠長者贈送午餐及防疫物資；近日該會館則為土耳其地震災民募集善款，交由聯合國兒童基金會，分配給有需要的災民，表達愛心不分國界地域。

紀欽耀致詞表示，國父孫中山先生當年推翻專制獨裁積弱不振的滿清，建立中華民國，如今國父所提倡的自由民主平等博愛精神，在台灣已經完全實現。他表示，中華民國的建立與廣東人有密不可分的關係，國父孫中山先生與陸皓東等許多革命先烈都是廣東人，十次革命起義當中有許多次都在廣東境內，羅省中華會館在國父革命期間也給予很大的幫助。

紀欽耀表示，華人在美國安居樂業，享受自由民主的生活，且堅定支持中華民國，在洛杉磯華埠遍地升起中華民國國旗，羅省中華會館扮演著關鍵的角色，他特別代表政府表達誠摯的感謝與敬意。

李金生向紀欽耀致贈「羅省中華會館130週年紀念特刊」留念，並作為參考該會館及轄下僑團的歷史之用。紀欽耀則在中華會館四首長陪同中，與各團體代表們前往華埠國父銅像廣場向孫中山先生銅像獻花，向一代偉人表達崇高的敬意。

羅省中華會館僑團首長與紀欽耀處長向國父孫中山銅像獻花致意。（中華會館提供）
羅省中華會館僑團首長與紀欽耀處長向國父孫中山銅像獻花致意。（中華會館提供）
羅省中華會館歡迎紀欽耀處長拜會。（中華會館提供）
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