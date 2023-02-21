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洛城主教命案 前管家丈夫行凶

記者啟鉻／洛杉磯報導
受害者奧康奈爾。（Bishop Robert Barron臉書）
受害者奧康奈爾。（Bishop Robert Barron臉書）

洛杉磯天主教區以慈愛濟貧著稱的輔理主教奧康奈爾（David G. O'Connell），18日午後遭槍殺遇害後，執法單位已在托倫斯拘捕一名男嫌。據悉，這名男子是曾在奧康奈爾家擔任女管家的先生，現年65 歲的梅迪納 (Carlos Medina)，警方在他位於托倫斯的家中搜出兩支槍枝，正在確認其中是否有用來槍殺奧康奈爾的槍。

69歲的奧康奈爾18日午後在洛縣縣屬地哈仙達岡（Hacienda Heights)的住家遇害，他獨居，居所在Janlu街，屬於洛杉磯天主教區。警方說，受害者身中一顆子彈倒在床上，現場沒有暴力闖入跡象，警方認為兇手不是隨機作案。

警方關於拘捕嫌犯的細節透露不多。據消息人士說，兇手是一名男子，在托倫斯被捕。嫌犯與一名可以進入受害者住宅的女性有關聯。

據悉，18日午後1時前不久，警方接到報警趕到案發現場，對身中槍傷的受害者緊急施救，因傷勢嚴重當場宣布不治。一對夫婦鄰居說，當地街道一向很安靜，當看到警車和消防車趕到時，才驚覺有兇案發生，先前並沒有聽到槍響。

奧康奈爾出生於愛爾蘭考科縣（County Cork, Ireland），在1979年受命擔任洛杉磯天主教教區服務，2015年任輔理主教一職。在洛杉磯服務45年。據悉，他多年來大部分時間在洛杉磯市中心教區服務。

對於奧康奈爾遭槍殺，大主教Jose H. Gomez發表聲明，表示無法用語言來表達此時的悲傷。奧康奈爾是一位關心貧民和移民的和平締造者，希望並身體力行建立一個尊重和保護每個人生命的神聖和尊嚴的社會。

洛杉磯縣縣政委員會主席韓珍妮（Janice Hahn）表示，聽到噩耗非常悲痛，他是一位老朋友，在擔任縣政委員期間與他有過接觸，奧康奈爾遭遇不幸，她與大主教及教區信眾一起哀悼。

案發後，在受害者奧康奈爾住家附近，不少信眾聚集為受害者和家人禱告。這起案件尚在調查中。媒體稱，警方表示，該案為單一事件，對公眾不致造成威脅。

洛杉磯 洛縣 哈仙達岡

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