我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加汽油漲 天氣變暖民眾出行增加 估再上揚

中國38歲「國寶級童星」陳晨傳驟逝 好友悲痛證實

世華會長交接典禮 冠蓋雲集 歷任會長穿旗袍展風姿炒熱氣氛

記者張庭瑜／洛杉磯報導
世界華人工商婦女企管協會南加州分會卸任會長裴映棋（左一）、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀（左二）、世界華人工南婦女企管協會總會副總會長陳玲華（右二），以及新上任會長鄭怡薇（右一）共持象徵傳承的印信。（記者張庭瑜／攝影）
世界華人工商婦女企管協會南加州分會卸任會長裴映棋（左一）、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀（左二）、世界華人工南婦女企管協會總會副總會長陳玲華（右二），以及新上任會長鄭怡薇（右一）共持象徵傳承的印信。（記者張庭瑜／攝影）

世界華人工商婦女企管協會南加州分會，2月19日（周日）舉辦會長交接儀式暨第32周年慶，吸引眾多嘉賓參與。現任會長裴映棋交棒給新任會長鄭怡薇。

會中，現任會長裴映棋代表第24屆理事會，將印信和責任鏈傳承給將接任的第25屆會長鄭怡薇，象徵接棒傳承的精神。此外，雙方還頒發感謝獎盃和當選獎盃，以表彰彼此的努力和貢獻。協會總會副總會長陳玲華致詞，對雙方的努力和成就給予高度肯定和感謝。在交接儀式中，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀，頒發感謝狀給裴映棋和鄭怡薇，表達感激與祝賀之意。

鄭怡薇表示，要凝聚姐妹們的力量，為社會和僑社傳遞大愛和公益精神，希望大家繼續成長，在南加州分會的平台上，每個人都有一席之地。她的目標是發揮學習力、執行力和意志力，希望世華姐妹們能緊密結合，共同創造大愛，發揮自己的長處，貢獻社會。

所有來賓一同大合影，展現世華姐妹間的好感情。（記者張庭瑜／攝影）
所有來賓一同大合影，展現世華姐妹間的好感情。（記者張庭瑜／攝影）

紀欽耀表示，世華已在全球各地設立79個分會，推動國民外交，展現婦女力量，讓他非常敬佩。強調每一個偉大的女性都有一個故事，期望有一天聽到她們分享每一個獨特的打拚故事。

裴映棋表示，非常感謝會長任上團隊的支持和合作，她的標語主打「創新薪傳交相輝映」，回顧過去一年活動，包括金冠獎、慶雙十、及總會活動和樂捐學等，相信她交出的成績單相當不錯。

當天活動在舞龍舞獅的熱烈表演下展開，隨後的哈薩克舞蹈和川劇變臉等節目讓來賓驚喜連連，年輕專業的模特走秀更為觀眾帶來眼福。隨後前任會長包括陳玲華、馮玉庭、張淑華、冉淑綺、郭秀梅、張綺芬、潘意玲、黃美月、江瑞瀛、冉瑞宜、裴映棋、鄭怡薇等人，身著優雅的旗袍亮相舞台。她們的表演瞬間帶動了現場氣氛，不少觀眾起立為這些女性楷模喝采。

世界華人工南婦女企管協會總會副總會長陳玲華，頒發當選獎盃給新任會長鄭怡薇。（記者...
世界華人工南婦女企管協會總會副總會長陳玲華，頒發當選獎盃給新任會長鄭怡薇。（記者張庭瑜／攝影）

下半場的表演也一樣精采絕倫，其中世華成員帶來國標舞表演，BLACKPINK熱舞，及知名脫口秀藝人William Hung的幽默脫口秀，更為活動畫上完美句點。

當晚冠蓋雲集，出席的貴賓尚有駐洛杉磯經文處副處長張正育、總統府資政袁健生大使、洛橋中心陳敏永主任、聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）、劉雲平（Ted Lieu）、加州財務長馬世雲（Fiona Ma）、加州眾議員方樹強（Mike Fong）等，這些政商精英的到來，充分說明了對世華南加州分會的支持和鼓勵。

世界華人工南婦女企管協會總會副總會長陳玲華（左）及世界華人工商婦女企管協會南加州...
世界華人工南婦女企管協會總會副總會長陳玲華（左）及世界華人工商婦女企管協會南加州分會卸任會長裴映棋，共同高舉責任鏈代表薪火相傳。（記者張庭瑜／攝影）

加州 南加 眾議員

上一則

天災頻仍 各界促擴大安全網 保障農場工人

下一則

學中文、教中文 多管道可申請補助 最多領數百萬

延伸閱讀

世華交接典禮 歷任會長身穿旗袍亮風姿

世華交接典禮 歷任會長身穿旗袍亮風姿
民眾苦對寒冷和高昂取暖費

民眾苦對寒冷和高昂取暖費
兩岸三地時事硏討論壇 24日舉行

兩岸三地時事硏討論壇 24日舉行
南加華人作協 邀寧戚分享戰地見聞

南加華人作協 邀寧戚分享戰地見聞
北加世華交接典禮 高椿惠接掌

北加世華交接典禮 高椿惠接掌
南加本周低溫有雨 風暴強勁

南加本周低溫有雨 風暴強勁

熱門新聞

吳彥祖在洛杉磯購置的房產位於布倫伍德區，成交價為415萬美元。（MLS.com)

吳彥祖LA豪宅 綠蔭掩灰牆 院內有洞天

2023-02-13 18:04
南加州執法機構正關注愈來愈猖獗的闖空門旅遊（Burglary tourism）趨勢。（KTLA 5）

鎖定這些住宅…觀光客闖空門行竊 南加愈來愈猖獗

2023-02-13 14:08
Daiso以其物美價廉的商品而聞名。（記者趙健/攝影）

注意…備受華人喜愛的超市Daiso 急召回大批零食

2023-02-15 15:54
不同族裔的民眾聚集案發現場，共同悼念逝者。（記者趙健╱攝影）

新仇舊恨？摧毀舞星？陳友艮濫殺11人 細究往事尋真相

2023-02-16 12:17
暴風雨圈即將登入南加州，國家氣象局預測冬季最冷的一天將會是週四23日。（圖片來源：國家氣象局官方推特）

暴風雨將再次席捲南加 23日將為冬季最冷的一天

2023-02-19 18:22
對於1月瓦斯價格激增的現象，南加瓦斯公司解釋了漲價原因，並提供多種補貼計劃和節能策略。（SoCal Gas官網）

瓦斯大漲價4補助可申請 氣候基金90至120元主動入帳

2023-02-20 02:20

超人氣

更多 >
您能找出圖中錯誤嗎？這一題考倒數十萬網友

您能找出圖中錯誤嗎？這一題考倒數十萬網友
雞蛋1.99一去不復返…超市特價促銷 民眾仍嫌貴

雞蛋1.99一去不復返…超市特價促銷 民眾仍嫌貴
這8種商品 在山姆俱樂部買比好市多更划算

這8種商品 在山姆俱樂部買比好市多更划算
頂流明星「一問三不知」遭央視暗批：絕望的文盲

頂流明星「一問三不知」遭央視暗批：絕望的文盲
亞馬遜變相減薪 股價慘跌 員工眼看薪酬直接少一半

亞馬遜變相減薪 股價慘跌 員工眼看薪酬直接少一半