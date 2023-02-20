中華會館新主席李金生：讓金字招牌更光亮

羅省中華會館主席李金生。（記者朱敏梓╱攝影）

羅省中華會館於最近換屆選舉，李金生高票當選2023年中華會館主席。他在僑界服務多年，深受社區肯定，退休 之前擔任了多年的波音高級工程師，專業上成績斐然。

李金生畢業於柏克萊加州大學 ，獲得學士學位，之後又在南加大（USC）攻讀了碩士學位。1979年進入洛威太空公司 Rockwell International Rocketdyne分部，參與三角洲(Delta)火箭引擎項目。曾於1994年提名最佳工程師、1995年獲工程師功勳獎

2000年，李金生進入波音(Boeing Company)，擔任未來戰爭系統(Future Combat System)項目高級工程師，2011年退休。

除了專業成就斐然，李金生現任李氏敦宗公所顧問，還曾擔任中華會館理事、副主席、李氏敦宗公所主席、李氏敦宗公所副主席、中華會館監事及理事等職務。

對於中華會館的未來，李金生表示，將盡心盡力與團隊一起帶領中華會館，為僑社謀福祉，促進僑社和諧，將中華會館的招牌擦得更光更亮。

在自己任期內，希望能夠秉承國父孫中山精神，發揚中華文化，團結和諧、增強與市政府、縣政府、警察局等官員聯繫，並安排多項華埠 活動，振興華埠經濟，解決華埠經濟發展區BID等問題。