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挑戰巴格 州眾議員豪登競選洛縣委

洛杉磯訊
州眾議員豪登宣布將挑戰巴格競爭洛杉磯第五區縣政委員席位。（豪登官方推特）
州眾議員豪登宣布將挑戰巴格競爭洛杉磯第五區縣政委員席位。（豪登官方推特）

即將任滿的民主黨籍加州眾議員豪登（Chris Holden）16日宣布競選洛杉磯縣政委員（LA County Board of Supervisors），挑戰尋求連任的第五選區共和黨籍政委巴格（Kathryn Barger），該選區涵蓋華人和亞裔眾多的聖蓋博谷（San Gabriel Valley）。

豪登在2012年當選州眾議員後，任內曾為玫瑰碗美式足球賽（Rose Bowl）和巴沙迪那中央圖書館（Pasadena Central Library）募款數百萬元，也為提升高速公路安全有所貢獻。

該選區政委巴格已在2月初宣布尋求第三個任期，也是她的最後一個任期。雖然豪登表達了他的熱情和準備讓城市進步的計畫，但是巴格在該選區的資歷很深人脈很廣。

洛杉磯縣第五區包括，聖蓋博谷（San Gabriel Valley）、聖費南度谷（San Fernando Valley）、克雷森塔谷（Crescenta Valley）、聖塔克拉利塔谷（Santa Clarita Valley），還有羚羊谷（Antelope Valley），面積2700平方英里，代表約200萬居民。

眾議員 聖蓋博 洛杉磯

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