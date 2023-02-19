我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

力圖自衛 舞星案後華人申請隱蔽持槍證日增

矽谷貧富差距擴大 8富裕家庭財產 超過底層50萬戶總和

南加華人作協 邀寧戚分享戰地見聞

記者楊青／洛杉磯報導
北美南加州華人寫作協會18日舉辦華人烏克蘭前線見聞專題講座，吸引大批文友旁聽。後排中為會長王美，後排白衣者為主講人寧戚。（王美提供）
北美南加州華人寫作協會18日舉辦華人烏克蘭前線見聞專題講座，吸引大批文友旁聽。後排中為會長王美，後排白衣者為主講人寧戚。（王美提供）

在俄烏戰爭一周年之際，北美南加州華人寫作協會與藝文天下、親愛精誠聯誼會，18日舉辦《戰火紛飛烏克蘭 美華老翁送溫暖》主題講座，特別邀請北加州退休政府職員寧戚分享去年5月獨自前往烏克蘭十天的戰地見聞，吸引60多位會員和文友餐聚旁聽。

北美南加州華人寫作協會副會長劉榮文教授表示，俄烏戰爭一開始，寧戚就主動捐款和積極籌款，第一時間兩次到烏克蘭駐舊金山總領館送款，被總領事稱爲「華人捐款第一人」。5月中旬，戰爭最慘烈的階段，寧戚獨自前往烏克蘭，親身感受基輔宵禁的恐怖，拜謁布查大屠殺的百人冢，親身經歷烏克蘭第一名校的斷垣殘壁、哈爾科夫夜空導彈、炮彈的轟鳴飛舞，並驅車深入前線。在十日危途中，他不僅向烏克蘭百姓、政府和學校轉贈他所籌集到的1萬多美元，表達中美網民們的愛心和支持，同時發表了15篇博文，讓中美兩國網友及時了解烏克蘭軍民保家衛國、艱苦卓絕的戰鬥和頑強不屈的精神。

北美南加州華人寫作協會會長王美表示，寫作協會今年將迎來成立36周年，協會多年沿襲的傳統，每月都舉辦雅聚活動。疫情期間轉爲線上的聚會，現在重新恢復原來的實體雅聚，會員和文友特別渴望和歡迎。她特別感謝副會長劉榮文教授此次推薦寧戚，讓大家感受媒體報導之外更為貼近俄烏戰爭現場。

去年2月24日俄烏戰爭爆發時，很多人以為戰爭大概兩三個月就會結束，沒想到至今將近一年，兩國仍在交戰當中。王美表示，戰爭不僅造成歐洲第二大難民潮，烏克蘭處處斷垣殘壁、好幾百萬人流離失所的慘況更是讓人心痛。21世紀的和平與戰爭，值得大家認真思考。

當天的雅聚上，寧戚還展示和分享了他在烏克蘭旅途中拍下近千張照片中的精華瞬間。

烏克蘭 加州 華人

上一則

東谷元宵嘉年華 警全副武裝維安

下一則

被控6詐欺罪 橙縣華女恐被判20年

延伸閱讀

華人直擊俄烏戰爭 不尋常的十天

華人直擊俄烏戰爭 不尋常的十天
南加今冬好冷 羽絨服取暖器電熱毯全用上

南加今冬好冷 羽絨服取暖器電熱毯全用上
王毅指控「有些勢力」不想讓俄烏戰爭停下來

王毅指控「有些勢力」不想讓俄烏戰爭停下來
慕尼黑安全會議 澤倫斯基：巨人歌利亞 今年將倒下

慕尼黑安全會議 澤倫斯基：巨人歌利亞 今年將倒下
參聯會主席密利：戰爭會談判結束 俄烏都不可能達軍事目標

參聯會主席密利：戰爭會談判結束 俄烏都不可能達軍事目標
美駐日大使：美日同盟已轉守為攻 俄烏戰爭恐在印太或台發生

美駐日大使：美日同盟已轉守為攻 俄烏戰爭恐在印太或台發生

熱門新聞

南加州執法機構正關注愈來愈猖獗的闖空門旅遊（Burglary tourism）趨勢。（KTLA 5）

鎖定這些住宅…觀光客闖空門行竊 南加愈來愈猖獗

2023-02-13 14:08
吳彥祖在洛杉磯購置的房產位於布倫伍德區，成交價為415萬美元。（MLS.com)

吳彥祖LA豪宅 綠蔭掩灰牆 院內有洞天

2023-02-13 18:04
Daiso以其物美價廉的商品而聞名。（記者趙健/攝影）

注意…備受華人喜愛的超市Daiso 急召回大批零食

2023-02-15 15:54
不同族裔的民眾聚集案發現場，共同悼念逝者。（記者趙健╱攝影）

新仇舊恨？摧毀舞星？陳友艮濫殺11人 細究往事尋真相

2023-02-16 12:17
創紀錄的勁球彩券頭獎得主14日確認。（ABC）

官宣 勁球彩券20.4億元頭獎得主是他

2023-02-14 15:30
受XBB.1.5病毒株傳播的影響，加州新冠新增病例已止跌回升。（Getty Images）

加州XBB.1.5傳播快 染新冠者又多了

2023-02-17 16:12

超人氣

更多 >
98歲前總統卡特 轉入安寧照護

98歲前總統卡特 轉入安寧照護
舞星倖存者還原現場／槍響瞬間魂魄散 英雄肉身擋子彈

舞星倖存者還原現場／槍響瞬間魂魄散 英雄肉身擋子彈
FBI在賓州挖到「黃金儲藏室」不說？ 尋寶家控掩蓋真相

FBI在賓州挖到「黃金儲藏室」不說？ 尋寶家控掩蓋真相
4華人暗網販毒 全美已賣上萬包 加密貨幣洗錢720萬

4華人暗網販毒 全美已賣上萬包 加密貨幣洗錢720萬
談氣球事件 王毅：美國連巧取都沒有 只剩豪奪

談氣球事件 王毅：美國連巧取都沒有 只剩豪奪