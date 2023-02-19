南加華人作協 邀寧戚分享戰地見聞

北美南加州華人寫作協會18日舉辦華人烏克蘭前線見聞專題講座，吸引大批文友旁聽。後排中為會長王美，後排白衣者為主講人寧戚。（王美提供）

在俄烏戰爭一周年之際，北美南加州華人 寫作協會與藝文天下、親愛精誠聯誼會，18日舉辦《戰火紛飛烏克蘭 美華老翁送溫暖》主題講座，特別邀請北加州退休政府職員寧戚分享去年5月獨自前往烏克蘭十天的戰地見聞，吸引60多位會員和文友餐聚旁聽。

北美南加州華人寫作協會副會長劉榮文教授表示，俄烏戰爭一開始，寧戚就主動捐款和積極籌款，第一時間兩次到烏克蘭駐舊金山總領館送款，被總領事稱爲「華人捐款第一人」。5月中旬，戰爭最慘烈的階段，寧戚獨自前往烏克蘭，親身感受基輔宵禁的恐怖，拜謁布查大屠殺的百人冢，親身經歷烏克蘭第一名校的斷垣殘壁、哈爾科夫夜空導彈、炮彈的轟鳴飛舞，並驅車深入前線。在十日危途中，他不僅向烏克蘭百姓、政府和學校轉贈他所籌集到的1萬多美元，表達中美網民們的愛心和支持，同時發表了15篇博文，讓中美兩國網友及時了解烏克蘭軍民保家衛國、艱苦卓絕的戰鬥和頑強不屈的精神。

北美南加州華人寫作協會會長王美表示，寫作協會今年將迎來成立36周年，協會多年沿襲的傳統，每月都舉辦雅聚活動。疫情期間轉爲線上的聚會，現在重新恢復原來的實體雅聚，會員和文友特別渴望和歡迎。她特別感謝副會長劉榮文教授此次推薦寧戚，讓大家感受媒體報導之外更為貼近俄烏戰爭現場。

去年2月24日俄烏戰爭爆發時，很多人以為戰爭大概兩三個月就會結束，沒想到至今將近一年，兩國仍在交戰當中。王美表示，戰爭不僅造成歐洲第二大難民潮，烏克蘭處處斷垣殘壁、好幾百萬人流離失所的慘況更是讓人心痛。21世紀的和平與戰爭，值得大家認真思考。

當天的雅聚上，寧戚還展示和分享了他在烏克蘭旅途中拍下近千張照片中的精華瞬間。