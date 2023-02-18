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裁員潮 新進華人留學生員工人心惶惶

洛杉磯猶太社區連2人遭槍擊 居民憂掀「反猶潮」

編譯胡立宗／綜合報導
警方增加人力巡邏Pico-Robertson街頭。（SCNG）
警方增加人力巡邏Pico-Robertson街頭。（SCNG）

洛杉磯地區的猶太社區Pico-Robertson 15、16兩日連續發生隨機槍擊事件，導致當地人心惶惶，擔心反猶風潮再起，洛縣警局（LASD）已經加派人力巡邏，洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）也承諾一定會竭力防止仇恨犯罪。

警方已經逮捕兩起槍擊案的兇嫌Jaime Tran。28歲的他先前住在河濱縣，現在無家可歸，之前是牙科學生，但當時就經常發反猶訊息騷擾同學。第一起槍擊案發生在15日上午，地點為Shenandoah Street 1400街區，附近有間猶太教堂。第二起槍擊案發生在16日上午，地點為South Bedford Street的1600街區。

兩起案件的受害者都已無大礙，不過他們對兇嫌的描述都指向同一人，「開著1980年代至1990年代車款，灰色Honda Civic的駕駛」。而在警方趕到後，一度拍到Jaime Tran與車輛車牌，因為符合受害者描述。但是直到事後比對監視器畫面時才發現，車主就是兇嫌，之後才循線在Cathedral City逮到Jaime Tran。

Jaime Tran一度宣稱他已經不開Honda Civic很久了，但在警方出示更多證據後改口，甚至一度反問警方，「被害者死了沒？」根據Jaime Tran的供詞，他那幾天都在Pico-Robertson一帶尋找下手對象，他先是在猶太教堂附近開槍打了「看來就像猶太人的人」，因為他頭戴猶太人的小圓帽，第二天上Yelp找猶太潔食市場（kosher market），然後就在市場槍擊了另一個人。

Jaime Tran被捕後，15日首度應訊，法官裁定羈押且不得保釋。正式審查定在3月9日。聯邦檢方表示，如果兩罪都成立，Jaime Tran可能帶在聯邦監獄蹲上一輩子。

Pico-Robertson當地居民都有點膽戰心驚，因為Jaime Tran這類的兇嫌目的不是要錢，而是衝出來就開槍，反猶太意味濃厚。當地居民都擔心洛杉磯這個全美第二大猶太社區會成為下一個仇恨犯罪的熱點。洛杉磯的仇恨犯罪在2022年急速增加，針對各族裔與不同認同的仇恨犯罪超過600起。

猶太 槍擊 洛杉磯

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