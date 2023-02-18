省思歷史 大洛杉磯台灣會館復辦二二八紀念展

大洛杉磯台灣會館今年復辦228紀念活動，展示多位受害者照片。（記者張庭瑜╱攝影）

大洛杉磯 台灣會館二二八紀念活動於今年復辦之際，廣推活動分別是《二二八 事件對我的啟發》徵片活動、容忍博物館 參觀活動、二二八紀念會、二二八專覽活動等。

徵片活動鼓勵第二和第三代台美人與長輩溝通對談，了解台灣過去史實，也鼓勵台美長輩主動把台灣的故事口述給子孫，讓年輕一輩在了解歷史的全貌時，也把自己的啟發與想法錄製成3到5分鐘的影片，並分組別為4到8年級、9到12 年級、及大學組，每組各取一名。影片格式不拘，參賽者只需在4月7日截止前分享影片檔、或連結至[email protected]即可參加。

參展民眾仔細閱讀展覽中每一個文宣。（記者張庭瑜╱攝影）

2月19日(周日)會館則邀請鄉親在台灣會館搭乘巴士，前往参觀洛杉磯容忍博物館。1993年設立的容忍博物館，詳細記載了二戰時期納粹屠殺猶太人的前後經過，如何一步步迫害猶太人的人權進而到種族滅絕，從勞役致死，槍殺處決到毒氣室集體屠殺，反映人類史上最慘無人道的一面。

大洛杉磯台灣會館今年復辦228紀念活動，入口處以「沉冤」、「真相」、「責任」點破228慘劇。（記者張庭瑜╱攝影）

由這面歷史的借鏡，讓參觀民眾不僅從中學習到，如何避免讓一個合法的政權導致千百萬個性命的喪失，更要學習將歷史真相呈現在世，在責任歸屬和法庭的審判之後和平共生，並包容社會群體的分歧。會館期待藉由了解猶太人及美國其他族裔如何面對暴行的歷史與經歷，來省思台灣如何保存呈現二二八事件 及後續白色恐怖的史料，以及如何把故事傳承教育下一代。當天將有著名學者Michael Bazyler 教授以法律的觀點發表談話，容忍博物館並將安排納粹大屠殺的猶太人倖存者的對談。

2月25日下午2時（周六）台灣會館將舉行二二八紀念會，活動有傳統點燭默哀儀式，黃令先老師演奏音樂，以立合唱團及羅馬尼亞男低音演唱台語歌曲及主題演說。為鼓勵年輕家庭認識二二八，紀念會同時安排「兒童認識二二八台灣工作坊」延續對第三代的歷史教育，在紀念會同時段舉辦兒童認識台灣歷史工作坊，邀請會館台美小姐用中英文雙語講解台灣歷史故童繪本，及製作簡單手工藝來讓台美人下一代親近台灣，也讓參與活動的年輕父母可以安心去參加紀念會。

二二八受害者以日文撰寫的家書，表達被政權迫害的苦悶心情。（記者張庭瑜╱攝影）

25至26日於大洛杉磯台灣會館二二八展覽室上午下午各有一場導覽活動，安排專人英文導覽，並有英譯特展手冊可選購，透過導覽與配可更清楚了解台灣歷史。