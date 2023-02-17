奇諾市華人建商 逃稅160萬判囚2年

奇諾市一家建築公司華人業者向國稅局隱瞞收入，獲刑2年。（警方提供）

據加州聯邦檢察官 辦公室消息，南加內陸一家建築公司的華人業者因向國稅 局提交虛假納稅表，近日被判在聯邦監獄服刑兩年。被告在五年內未能申報超過480萬元的實際收入，未向國稅局 繳納逾160萬元的應繳稅款。

被告62歲的陳良泰（Liang Tai Chen，譯音）是位於聖伯納汀諾縣奇諾市 （Chino）建築公司Mass Development Inc. （MDI）的業者，法庭文件確認是洛杉磯縣居民。近日被告由聯邦地區法官斯卡司（Marc C. Scarsi）判刑，法官命令被告支付164萬2935元賠償金。被告於2022年9月向法庭認罪，承認犯有一項協助和支持虛報所得稅罪名。

據悉，自2013年1月至2017年10月，被告負責公司日常業務活動，在財務文件中列為公司所有者。為了隱瞞收入，被告只將一部分收入存入公司帳戶，在另一家銀行和一家提供支票 兌現服務的烈酒店，兌現了近500萬元的額外收入支票。在公司向國稅局納稅時，被告向會計公司提供了商業銀行帳戶報表，並謊稱將所有收入都存入銀行帳戶。

由於被告未向會計公司如實說明已經兌現了大部分收入支票，向國稅局瞞報實際收入，導致其少繳聯邦稅款共計164萬2935元。檢察官在備忘錄中說，作為一名成熟且受過高等教育的成年人，被告多次提交虛假納稅申請表，其行為是有意選擇和違法操作。