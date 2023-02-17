橙縣2/18元宵燈會 看見「美猴王」

第八屆橙縣元宵燈會將在Segerstrom Concert Hall舉行，這是橙縣規模最大的春節活動之一。（南海岸中華文化中心提供）

由南海岸中華文化中心與太平洋交響樂 團主辦的第八屆橙縣 元宵燈會（OC Lantern Festival），將於本周六（18日）上午11時到下午4時在Segerstrom Concert Hall盛大舉行。

南海岸中華樂團將在開幕式中首演由何彬作曲、指揮的音樂劇「美猴王」，這是一齣結合傳統與現代音樂、舞蹈、武術、京劇、念唱等表演藝術的創新作品， 從當代美國華人的角度，重新詮釋美猴王孫悟空的傳奇故事，參與演出及製作的團隊超過120人。

橙縣元宵燈會在Segerstrom音樂廳內安排三場精采的舞台節目，演出團體包括南海岸中華樂團、南加中華舞團、太平洋交響樂團管樂五重奏、太平洋交響樂團青少年室內樂團、燈節樂團、燈節聯合合唱團、韓裔青年表演藝術團及越裔社區的表演社團等。

音樂廳的大廳及各樓層還有猜燈謎、手工藝區、樂器示範、藝術作品展等適合全家大小參加的活動。音樂廳外的廣場安排有美食餐車，並有表演團體輪流登台，示範舞獅、武術、扯鈴、國樂、大鼓、舞蹈等，近距離與民眾互動。下午三時半之後，由舞龍隊表演，並帶領現場的大、小朋友們提兔年燈籠在廣遊行 。

此次活動的1萬張門票已預訂一空，主辦單位提醒參加者，攜帶門票可獲優先入場，沒有門票的來賓必須排隊等候入場。