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橙縣2/18元宵燈會 看見「美猴王」

橙縣訊
第八屆橙縣元宵燈會將在Segerstrom Concert Hall舉行，這是橙縣規模最大的春節活動之一。（南海岸中華文化中心提供）
第八屆橙縣元宵燈會將在Segerstrom Concert Hall舉行，這是橙縣規模最大的春節活動之一。（南海岸中華文化中心提供）

由南海岸中華文化中心與太平洋交響樂團主辦的第八屆橙縣元宵燈會（OC Lantern Festival），將於本周六（18日）上午11時到下午4時在Segerstrom Concert Hall盛大舉行。

南海岸中華樂團將在開幕式中首演由何彬作曲、指揮的音樂劇「美猴王」，這是一齣結合傳統與現代音樂、舞蹈、武術、京劇、念唱等表演藝術的創新作品， 從當代美國華人的角度，重新詮釋美猴王孫悟空的傳奇故事，參與演出及製作的團隊超過120人。

橙縣元宵燈會在Segerstrom音樂廳內安排三場精采的舞台節目，演出團體包括南海岸中華樂團、南加中華舞團、太平洋交響樂團管樂五重奏、太平洋交響樂團青少年室內樂團、燈節樂團、燈節聯合合唱團、韓裔青年表演藝術團及越裔社區的表演社團等。

音樂廳的大廳及各樓層還有猜燈謎、手工藝區、樂器示範、藝術作品展等適合全家大小參加的活動。音樂廳外的廣場安排有美食餐車，並有表演團體輪流登台，示範舞獅、武術、扯鈴、國樂、大鼓、舞蹈等，近距離與民眾互動。下午三時半之後，由舞龍隊表演，並帶領現場的大、小朋友們提兔年燈籠在廣遊行

此次活動的1萬張門票已預訂一空，主辦單位提醒參加者，攜帶門票可獲優先入場，沒有門票的來賓必須排隊等候入場。

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