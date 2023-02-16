我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

LA華埠中餐館收1.3萬瓦斯帳單 老闆震驚萌生退意

金山日落區爆炸1死1傷 原是家庭毒品「作坊」

旅美華裔男低音歌唱家 田浩江南加會歌迷

記者張宏╱洛杉磯報導
活動主辦方包括美國南加州華人華僑聯合總會、Charlie Zhang Foundation、美國江蘇經貿文化聯合會、美國山西總商會等。（記者張宏／攝影）
活動主辦方包括美國南加州華人華僑聯合總會、Charlie Zhang Foundation、美國江蘇經貿文化聯合會、美國山西總商會等。（記者張宏／攝影）

曾獲得第51屆葛萊美獎最佳歌劇錄音獎的提名、大都會歌劇院曝光率最高的旅美華裔男低音歌唱家田浩江，9日在尼克森圖書館舉辦唱聊會，分享自己的新書同時和南加歌迷以音樂會友。

活動主辦方包括美國南加州華人華僑聯合總會、Charlie Zhang Foundation、美國江蘇經貿文化聯合會、美國山西總商會等。慈善家張祥華也是田浩江多年好友，他支持這次演出活動並擔任總顧問。他表示，田浩江有非凡的藝術成就，希望他的唱聊會取得圓滿成功。

南華總會長、總召集人蔡成華表示，田浩江是華人華僑移民的傑出榜樣，他通過音樂藝術傳承中華文化，演繹人間大愛，增進中美友誼。

田浩江表示，唱聊會包括他個人的演唱、新書介紹和年輕歌唱家表演多個部分，希望帶給南加觀眾豐富的視覺聽覺體驗。他在去年發表的新書「角斗場的〈圖蘭朵〉」，講述他職業生涯中有關歌劇的怕與愛。書中有對音樂大師的深入刻畫，也有對普通歌劇演員、經紀人、劇院管理者、聲樂教練乃至街頭藝人等鮮活描寫。以歌劇黃金時代的巨星帕瓦羅蒂為開端，以911前夕世貿公園裡一個會唱歌劇的乞丐為結束，通過一個行家的視角，講述國際歌劇界狀態和所處時代。

田浩江的人生經歷充滿傳奇，雖然父母均從事音樂工作，但他少年時並不喜愛音樂，高中畢業後被分配到北京鍋爐廠當工人。1976年，他考入中央音樂學院聲樂班，畢業後進入中央樂團合唱團。1983年，田浩江來美留學，在1987年獲得科羅拉多大學丹佛分校聲樂表演碩士學位。求學時，他白天學習，晚上打工，曾當過刷碗工、粉刷匠、圖書館員、餐館鋼琴師等。

田浩江畢業後與美國大都會歌劇院簽約，成為歌劇院曝光率最高、最耀眼的華裔歌唱家，他出演歌劇超過40部，場次逾1300場。評論認為他的聲音低沉、厚實，共鳴豐滿，運轉靈敏，有很強的音樂表現力。他曾與帕瓦羅蒂、多明戈合作演出11部歌劇，場次超過百場。

曾獲得第51屆葛萊美獎的最佳歌劇錄音獎提名，旅美男低音歌唱家田浩江（左）在尼克森...
曾獲得第51屆葛萊美獎的最佳歌劇錄音獎提名，旅美男低音歌唱家田浩江（左）在尼克森圖書館舉辦唱聊會。（記者張宏／攝影）
大都會歌劇院曝光率最高的旅美華裔男低音歌唱家田浩江日前抵達洛杉磯舉行唱聊會。（記...
大都會歌劇院曝光率最高的旅美華裔男低音歌唱家田浩江日前抵達洛杉磯舉行唱聊會。（記者張宏／攝影）

歌劇 南加 大都會

上一則

Glendora Mayfield樣品屋 開放參觀

下一則

情人節 洛縣213對新人完婚

延伸閱讀

西柯汶那華人團體 積極與各族裔交流

西柯汶那華人團體 積極與各族裔交流
男低音歌唱家田浩江唱聊會 南加歌迷音樂會友

男低音歌唱家田浩江唱聊會 南加歌迷音樂會友
華晨宇生日「連10年穿同件上衣」 粉絲曝浪漫原因

華晨宇生日「連10年穿同件上衣」 粉絲曝浪漫原因
葛萊美獎主持人自比「中國間諜氣球」 玩笑惹怒歌迷

葛萊美獎主持人自比「中國間諜氣球」 玩笑惹怒歌迷
江南琴瑟（全文完）

江南琴瑟（全文完）
江南琴瑟（六）

江南琴瑟（六）

熱門新聞

南加州執法機構正關注愈來愈猖獗的闖空門旅遊（Burglary tourism）趨勢。（KTLA 5）

鎖定這些住宅…觀光客闖空門行竊 南加愈來愈猖獗

2023-02-13 14:08
吳彥祖在洛杉磯購置的房產位於布倫伍德區，成交價為415萬美元。（MLS.com)

吳彥祖LA豪宅 綠蔭掩灰牆 院內有洞天

2023-02-13 18:04
Daiso以其物美價廉的商品而聞名。（記者趙健/攝影）

注意…備受華人喜愛的超市Daiso 急召回大批零食

2023-02-15 15:54
99大華超市東谷分店開業。（記者啟鉻／攝影）

99大華超市東谷分店11日開張 亞洲美食應有盡有

2023-02-09 20:19
為了避稅，華人以贈禮形式進行二手車買賣，被發現後罰款5萬元，還被撤回學生簽證。(Pixabay)

買二手車以gift避稅 罰款還有刑責

2023-02-08 11:55
於七年前踏上單車環球之旅的台灣阿美族青年王芮緹，如今來到美國。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱台男為愛騎行50國 到LA首次被打敗 原因...

2023-02-07 22:04

超人氣

更多 >
誰說美國萬物齊漲？這五類人氣消費品比去年大跌價

誰說美國萬物齊漲？這五類人氣消費品比去年大跌價
獨家／二姨：劉文正沒死 他打電話給我報平安

獨家／二姨：劉文正沒死 他打電話給我報平安
一代巨星劉文正心肌梗塞過世 醫：6成男性發作前無症狀

一代巨星劉文正心肌梗塞過世 醫：6成男性發作前無症狀
騙子無處不在…認識這6種詐騙模式 預防上當

騙子無處不在…認識這6種詐騙模式 預防上當
注意…備受華人喜愛的超市Daiso 急召回大批零食

注意…備受華人喜愛的超市Daiso 急召回大批零食