旅美華裔男低音歌唱家 田浩江南加會歌迷

活動主辦方包括美國南加州華人華僑聯合總會、Charlie Zhang Foundation、美國江蘇經貿文化聯合會、美國山西總商會等。（記者張宏／攝影）

曾獲得第51屆葛萊美獎最佳歌劇 錄音獎的提名、大都會 歌劇院曝光率最高的旅美華裔男低音歌唱家田浩江，9日在尼克森圖書館舉辦唱聊會，分享自己的新書同時和南加 歌迷以音樂會友。

活動主辦方包括美國南加州華人華僑聯合總會、Charlie Zhang Foundation、美國江蘇經貿文化聯合會、美國山西總商會等。慈善家張祥華也是田浩江多年好友，他支持這次演出活動並擔任總顧問。他表示，田浩江有非凡的藝術成就，希望他的唱聊會取得圓滿成功。

南華總會長、總召集人蔡成華表示，田浩江是華人華僑移民的傑出榜樣，他通過音樂藝術傳承中華文化，演繹人間大愛，增進中美友誼。

田浩江表示，唱聊會包括他個人的演唱、新書介紹和年輕歌唱家表演多個部分，希望帶給南加觀眾豐富的視覺聽覺體驗。他在去年發表的新書「角斗場的〈圖蘭朵〉」，講述他職業生涯中有關歌劇的怕與愛。書中有對音樂大師的深入刻畫，也有對普通歌劇演員、經紀人、劇院管理者、聲樂教練乃至街頭藝人等鮮活描寫。以歌劇黃金時代的巨星帕瓦羅蒂為開端，以911前夕世貿公園裡一個會唱歌劇的乞丐為結束，通過一個行家的視角，講述國際歌劇界狀態和所處時代。

田浩江的人生經歷充滿傳奇，雖然父母均從事音樂工作，但他少年時並不喜愛音樂，高中畢業後被分配到北京鍋爐廠當工人。1976年，他考入中央音樂學院聲樂班，畢業後進入中央樂團合唱團。1983年，田浩江來美留學，在1987年獲得科羅拉多大學丹佛分校聲樂表演碩士學位。求學時，他白天學習，晚上打工，曾當過刷碗工、粉刷匠、圖書館員、餐館鋼琴師等。