我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉洩5500萬用戶個資 醫療App「GoodRx」遭罰150萬元

無證移民買擔保 動輒要價上萬元…恐成待「詐」羔羊

1周被搶8次 GameStop懸賞5000緝盜

記者邵敏／洛杉磯即時報導
劫匪拿著昂貴的視頻遊戲商品衝出商店。（KTLA）
劫匪拿著昂貴的視頻遊戲商品衝出商店。（KTLA）

加州出售視頻遊戲的多家GameStop零售店，最近接連發生八起搶劫案件。警方稱，這些惡性案件都發生在一周之內，目前劫匪仍然在逃。

（影音來源：被搶商家／記者邵敏後製）

當局稱，案發時犯罪團夥假扮顧客進入店內有組織搶劫，多起案件涉及武器以及人身攻擊。遭受洗劫的 GameStop 零售店位於東洛杉磯、聖彼渚、巴沙迪那、艾爾蒙地和奇諾等地。

2月6日（周一）晚，監控攝像頭拍下其中一家商店被襲擊的畫面。這家店位於洛杉磯市聖費南度谷阿萊塔（Arleta）地區。畫面中三名嫌犯穿著連帽衫戴著口罩四處張望，此時一位員工打開後面房間，可以看到嫌疑人飛快衝向這名員工，並且破門而入。片刻後，他們拿著昂貴的視頻遊戲商品衝出商店，每人提著幾個袋子「滿載而歸」。

GameStop 防損主管（Director of Loss Prevention） Alan Fagergreen 指出，在這起持械搶劫案中，三名嫌疑人攜帶武器進入商店，與員工直接對抗，並強行拿走一些商品。暴力搶劫事件激增讓這家零售商的員工非常不安，Fagergreen 表示員工安全是第一要務，

案發後，GameStop 在零售店醒目位置張貼嫌疑人照片，同時懸賞5000元抓捕嫌犯。 Fagergreen表示，商家尋求公眾幫助，如果民眾知道有關這些搶劫案的任何人或任何信息，並提供線索，商家願意提供獎金。

警方指出，其中一名嫌疑人的手背上有明顯的骷髏紋身，同時表示，參與搶劫襲擊的不是同一夥人，但認為這八起接連發生的犯罪行為相互關聯。據悉，嫌疑人搶劫後使用不同的車輛逃離現場，其中包括一輛白色道奇戰馬（Dodge Charger）、一輛黑色寶馬轎車（BMW sedan）。多個執法機構正在緝捕這些劫匪，但目前尚未歸案。

劫匪一周八次搶劫GameStop零售店。（KTLA）
劫匪一周八次搶劫GameStop零售店。（KTLA）
GameStop 張貼嫌疑人照片，懸賞5000元抓捕嫌犯。（KTLA）
GameStop 張貼嫌疑人照片，懸賞5000元抓捕嫌犯。（KTLA）

GameStop 洛杉磯 加州

上一則

大華超市進駐東谷 11日剪綵 各族裔數百人雲集

下一則

台灣青年單車遊50國 花3500元

延伸閱讀

紐約華婦全家外出用餐2小時 盜賊從窗口爬入洗劫

紐約華婦全家外出用餐2小時 盜賊從窗口爬入洗劫
南加劫匪扮顧客 一周洗劫8家GameStop

南加劫匪扮顧客 一周洗劫8家GameStop
高價建築用電動工具 成灣區劫匪新目標

高價建築用電動工具 成灣區劫匪新目標
芝城華埠持槍連環搶 警迅速破案2嫌落網

芝城華埠持槍連環搶 警迅速破案2嫌落網
紐約客談╱大麻黑市引犯罪 危害社區

紐約客談╱大麻黑市引犯罪 危害社區
芝Walmart前遭劫 3亞裔生1死1傷

芝Walmart前遭劫 3亞裔生1死1傷

熱門新聞

為買螃蟹，很多華人在超市排長隊等候。（記者邵敏／攝影）

螃蟹每磅19.99→5.99 南加華人排隊瘋狂搶

2023-02-05 20:06
於七年前踏上單車環球之旅的台灣阿美族青年王芮緹，如今來到美國。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱台男為愛騎行50國 到LA首次被打敗 原因...

2023-02-07 22:04
華人新冠檢測後收到一張千元賬單，自付額三百多。（記者邵敏／攝影）

洛縣華人新冠檢測收千元帳單 「一直以為還免費」

2023-02-05 19:17
99大華超市東谷分店開業。（記者啟鉻／攝影）

99大華超市東谷分店11日開張 亞洲美食應有盡有

2023-02-09 20:19
為了避稅，華人以贈禮形式進行二手車買賣，被發現後罰款5萬元，還被撤回學生簽證。(Pixabay)

買二手車以gift避稅 罰款還有刑責

2023-02-08 11:55
亞馬遜財報不佳，華人員工表示自己的股票縮水1/3。（Getty Images）

亞馬遜華人員工慘 股票跌憂被裁丟H1-B身分

2023-02-06 02:20

超人氣

更多 >
盜手機號駕駛證駭銀行帳戶 近百華人失財 損失高達十萬

盜手機號駕駛證駭銀行帳戶 近百華人失財 損失高達十萬
衛生紙價格還在漲 竟跟房市降溫有關

衛生紙價格還在漲 竟跟房市降溫有關
紐約華婦全家外出用餐2小時 盜賊從窗口爬入洗劫

紐約華婦全家外出用餐2小時 盜賊從窗口爬入洗劫
加拿大也出現高空不明物體 杜魯多下令 美國F-22戰機將其擊落

加拿大也出現高空不明物體 杜魯多下令 美國F-22戰機將其擊落
CNN：氣球事件習近平知情與否 都暴露嚴重問題

CNN：氣球事件習近平知情與否 都暴露嚴重問題