PACE新年精神慶典 協助新創企業家

方樹強頒發感謝狀給土井嘉里，感謝其付出。（記者張庭瑜/攝影）

亞太裔就業 聯盟 （Pacific Asian Consortium in Employment，簡稱PACE） 2 月10日（週五）在羅斯密市（Rosemead ）舉行農曆新年亞洲企業家精神慶典暨年度頒獎典禮，期間除有有精彩舞龍舞獅表演之外，更吸引眾多新創企業家同樂。

由PACE主辦的新年慶典活動，出席嘉賓有加州第49選區眾議員方樹強（Mike Fong））、蒙市副市長黃泰平(Thomas Wong)等嘉賓，許多當地亞太裔企業家也前來參與，特別以喜慶的正紅色裝飾會場、桌號以「和」、「壽」、「歡」、「喜」等吉祥字當作桌號擺放、每桌周圍更擺放正紅色花朵裝飾，而入場登記處，PACE工作人員也身著紅衣歡迎每位來賓。

PACE 創辦人兼首席執行官土井嘉里（Kerry Doi，音譯 ）說，這次活動是PACE一年一度的農曆新年慶祝活動，旨在慶祝亞洲企業家精神。他表示，小企業創造的就業機會比其他任何部門都多，因此小型企業的成功和發展非常重要。隨著小企業的成長，也會需要僱用更多人。但絕不是單打獨鬥，而是眾志成城。PACE 歡迎各單位繼續支持，一同為「幫助小企業發展」而共同努力。

PACE在1976年成立後，一直致力於支持中小型企業，他們是SBA認證的小額貸款機構，也是SBA女性商業中心和CDFI，一個社區發展金融機構。他們使用這些工具，向小型企業提供諮詢和技術援助。PACE也是一個獲得認證的少數族裔企業發展機構，被指定為洛杉磯小企業發展中心。 每年更為洛縣約4萬名低收入 少數民族居民在就業、業務發展、經濟適用房、能源和環境服務以及幼兒教育等方面提供服務。