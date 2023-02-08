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南加華人排球俱樂部 新春杯9人排球賽 12日開打

記者張宏／洛杉磯報導
由南加州華人排球俱樂部主辦的2023年「新春杯」九人排球邀請賽，將於2月12日在華埠舉行。（記者張宏／攝影）
由南加州華人排球俱樂部主辦的2023年「新春杯」九人排球邀請賽，將於2月12日在華埠舉行。（記者張宏／攝影）

兔年新春伊始，洛杉磯華人圈即將迎來一項體育盛事，由南加華人排球俱樂部主辦，全美華人協會南加分會、美國大洛杉磯地區中國統一促進會、南加州台山聯誼會、加州鬥山鄉親聯誼會協辦的2023年「新春杯」九人排球邀請賽將於2月12日在華埠舉行。

俱樂部名譽主席余文波日前表示，排球運動從上世紀初由旅美華僑帶回僑鄉廣東台山後，迅速得到普及並深受廣大群眾喜愛。1928年台山就出現九人排球，到1953年才開始有六人排球。在九人排球階段，台山男排屢獲佳績，贏得「無台不成排」的美譽。台山將九人排球這項群眾性體育項目保留下來，在去年將這項運動成功申請為廣東省省級非物質文化遺產項目。

他說，隨著近年華僑移民增多，台山人也將九人排球帶到北美，南加州華人排球俱樂部就是由一群熱衷排球運動的台山人發起，兼容吸收南加州地區的華人排球愛好者，去年註冊成立，至今已有會員近400人，志在傳揚和推廣這項頗具特色的排球運動。

12日舉辦的2023年「新春杯」九人排球邀請賽，是南加州華人排球俱樂部舉辦的第一屆比賽，吸引來自紐約、波士頓、舊金山、西雅圖和洛杉磯本地的14支球隊參加。

比賽將採取每場三局兩勝制，前兩局21分制，第三局15分制。比賽分青年組和中年組，青年組抽籤分兩組循環賽小組前兩名出線後交叉淘汰，勝者爭奪冠軍。中年組單循環決出名次。

俱樂部希望得到各界華人的支持，利用這個平台吸引更多的華人積極參與體育鍛鍊，也希望豐富各界鄉親的業餘生活，聯絡鄉情，增進友誼。

比賽時間是2月12日上午8時至下午6時，開球儀式是中午11時。地點是洛杉磯華埠的Alpine Recreation Park（817 Yale St. Los Angeles），免費入場。

從左到右依次是，台山鬥山同鄉會會長黃紹歡、大洛杉磯地區和平統一促進會主席歐陽滔、...
從左到右依次是，台山鬥山同鄉會會長黃紹歡、大洛杉磯地區和平統一促進會主席歐陽滔、美僑聯主席關健榮、排球俱樂部名譽主席余文波、華埠大聯盟主席馬樹榮、全美華人協會南加州分會會長何暢源和南加州台山聯誼會會長李珍愛。（記者張宏／攝影）

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