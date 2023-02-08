南加華人排球俱樂部 新春杯9人排球賽 12日開打

由南加州華人排球俱樂部主辦的2023年「新春杯」九人排球邀請賽，將於2月12日在華埠舉行。（記者張宏／攝影）

兔年新春伊始，洛杉磯華人 圈即將迎來一項體育盛事，由南加 華人排球俱樂部主辦，全美華人協會南加分會、美國大洛杉磯地區中國統一促進會、南加州 台山聯誼會、加州鬥山鄉親聯誼會協辦的2023年「新春杯」九人排球邀請賽將於2月12日在華埠舉行。

俱樂部名譽主席余文波日前表示，排球運動從上世紀初由旅美華僑帶回僑鄉廣東台山後，迅速得到普及並深受廣大群眾喜愛。1928年台山就出現九人排球，到1953年才開始有六人排球。在九人排球階段，台山男排屢獲佳績，贏得「無台不成排」的美譽。台山將九人排球這項群眾性體育項目保留下來，在去年將這項運動成功申請為廣東省省級非物質文化遺產項目。

他說，隨著近年華僑移民增多，台山人也將九人排球帶到北美，南加州華人排球俱樂部就是由一群熱衷排球運動的台山人發起，兼容吸收南加州地區的華人排球愛好者，去年註冊成立，至今已有會員近400人，志在傳揚和推廣這項頗具特色的排球運動。

12日舉辦的2023年「新春杯」九人排球邀請賽，是南加州華人排球俱樂部舉辦的第一屆比賽，吸引來自紐約、波士頓、舊金山、西雅圖和洛杉磯本地的14支球隊參加。

比賽將採取每場三局兩勝制，前兩局21分制，第三局15分制。比賽分青年組和中年組，青年組抽籤分兩組循環賽小組前兩名出線後交叉淘汰，勝者爭奪冠軍。中年組單循環決出名次。

俱樂部希望得到各界華人的支持，利用這個平台吸引更多的華人積極參與體育鍛鍊，也希望豐富各界鄉親的業餘生活，聯絡鄉情，增進友誼。