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洛縣疫情好轉 官方數字續降

洛杉磯訊
洛縣衛生局局長費若（Barbara Ferrer）再次敦促人們接種疫苗並加強免疫力。（衛生局圖片）
洛縣衛生局局長費若（Barbara Ferrer）再次敦促人們接種疫苗並加強免疫力。（衛生局圖片）

洛杉磯縣疫情持續好轉，新增感染人數繼續下降。洛縣衛生局4日發表最新數據顯示，洛縣新冠陽性患者總數一天内下降至675人。但目前有81名感染者在重症監護室接受治療，比前一天增加九人。

與此同時，全加州4日新冠陽性患者總數減少72人，下降到2404人。部分患者因其他原因入院，在強制測試後得知感染冠狀病毒。

縣衛生部門表示，官方數字持續下降是好消息，但很多民眾都是在家中自行檢測，即便出現陽性，也不會報告公衛部門，抑或民眾即使有症狀，也不一定檢測，所以官方掌握的數據，可能比實際感染的人數要低得多。

衛生部門再次提醒民眾尤其要注意老年人及糖尿病、心臟病或高血壓以及慢性病患者的身體情況。近期洛杉磯縣疫情確實處於「低」水平，但民眾防疫還是不能掉以輕心。

衛生局局長費若（Barbara Ferrer）再次敦促人們接種疫苗並加強免疫力，強調接種疫苗仍可能被感染，但會減少重病或死亡風險。截至1月17日之前的30天内，洛杉磯地區未接種疫苗的人住院率增加六倍，高於那些完全接種最新加強疫苗的人。未接種疫苗的人死亡率也比接種人群高出四倍。

到本周爲止，洛縣的醫療保健和集體護理的室內場所仍然需要戴口罩，出入高危人群及乘坐公共交通工具民眾也建議戴口罩。

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