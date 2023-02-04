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影／網傳「中國間諜氣球遭擊落」 五角大廈未證實

偵察氣球可追溯至法國大革命 5原因各國迄今愛用

借錢投資 也可減少稅務負擔

記者張宏╱洛杉磯報導
北美華人會計師協會和橙縣華僑文教中心3日聯合舉辦「2023錢兔似錦新春財稅法律生活線上大講座」，為大家分享稅法變化、信託修改，解讀川普稅表及慈善捐款注意事項等話題。（網路截圖）
北美華人會計師協會和橙縣華僑文教中心3日聯合舉辦「2023錢兔似錦新春財稅法律生活線上大講座」，為大家分享稅法變化、信託修改，解讀川普稅表及慈善捐款注意事項等話題。（網路截圖）

北美華人會計師協會和橙縣華僑文教中心3日聯合舉辦「2023錢兔似錦新春財稅法律生活線上大講座」，為大家分享稅法變化、信託修改，解讀川普稅表及慈善捐款注意事項等話題。

講座嘉賓有北美華人會計師協會會長張青、理事長張德芝、監事長陳英煌、理事長李崇正和施啟祥、國稅局外展部洛杉磯地區資深聯絡官郭珊珊和灣區資深聯絡官李鏞，律師張仁川、會計師陳柏宇、葉俊麟，梁俊鎧。

講座主題包括，2023年申報的變化和注意事項、生前信託或不可撤銷信託的修改、川普稅表不能說的秘密、2022年稅法更新和會計師陳柏宇關於慈善捐款的慈善捐款到基金會需要注意的事項。

國稅局外展部洛杉磯地區資深聯絡官郭珊珊和灣區資深聯絡官李鏞呼籲，華人報稅要找有認證資格的會計師。 郭珊珊表示，華人很多分不清報稅人和會計師的區別，不是所有報稅人都是會計師。國稅局對符合資格的報稅人要求其申請許可，在報稅時把許可號填寫在表格上且要簽名。報稅人想要符合要求，需有專業資格和一定教育背景。民眾也可在國稅局官網查證報稅人的資格，如遇到幽靈報稅人或成為受害者可向國稅局舉報，會有專人跟進。

律師張仁川在談及信託時表示， 信託是人生規畫重要部分，雖然前提是有資產，但考慮到加州房價頗高，只要是房主都可考慮信託。這樣做可避免法院遺產認證的手續和費用。建議民眾了解信託的種類和用途，同時可每一、兩年和專業人士溝通做相應的更新。

會計師葉俊麟分析川普稅表，他表示，通過川普的稅表可發現，他有一個堅強團隊幫其研究哪些地方可以做稅務抵減。縱觀他幾年的稅表，最多從道德上譴責他，但是稅務上不能算違法，不然早就有國稅局查帳，讓他補稅。川普很懂得使用各種稅收抵免，比如開發時通過賣掉一些房子獲得稅務抵減，使用加速折舊抵稅。其實很多有錢人都深諳此道，巴菲特2014年到2018年繳稅金是2370萬元，他自己做慈善，運用捐款抵稅且長期持有資產但很少買賣，所以說他的稅率有可能比他的秘書低並不是玩笑話。馬斯克在2018年繳稅金額是零，很多有錢人通過不拿薪水、被動收入、借錢投資等方式減少稅務負擔。

他還分享一個聯繫國稅局的撇步，他表示，大家可申請國稅局線上帳戶，在線上詢問，不僅有自動客服回答，還可轉到人工回答。

報稅 國稅局 稅表

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