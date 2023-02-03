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TACF新任會長管毅秀 維護社區治安

記者啟鉻／洛杉磯報導
TACF新任會長管毅秀。（記者啟鉻／攝影）
TACF新任會長管毅秀。（記者啟鉻／攝影）

加州聖蓋博谷華人社區，兩年前民眾自發成立維護社區治安組織，名為「社區治安人人有責」基金會（Together Against Crime Foundation,TACF ）。新任會長管毅秀（Ngee Siew Kon）是一位退休人士，談起社區安全，他認為警民配合打擊犯罪，才會讓治安有所改善。他鼓勵華人從事義工，協助警方維護社區安全。

管毅秀是來自馬來西亞，移民美國已經50多年，他認為近年來社區治安愈來愈不好，犯罪率升高令民眾憂心。談起TACF成立，他說，兩年前疫情大流行，社區治安令人擔心，天天都聽到打砸搶案件，成立一個維護治安的社區組織顯得很有必要，於是是「社區治安人人有責」基金會就此誕生。作為社區與市警局溝通的橋樑，將居民要求傳遞給警方，同時將警方所提供的重要資訊，盡快讓居民了解。

TACF成立後做的第一件事情，就是要在羅蘭岡可利馬街（Colima Road），安裝監控系統。目的是一旦社區發生各類案件，能有利警方通過監控，更快發現嫌犯。管毅秀說，退休前在一家美國公司從事工程師。52年來，雖然沒有經歷過任何治安意外，但近年來聽說不少搶劫、盜竊案件，對治安愈加惡劣深感憂心。加入TACF也是因一位朋友的引薦，進入組織後，更了解到因社區治安狀況堪憂，對居民生活質量所造成負面影響。

TACF成員超過800人，主要以華人為主。從最初30幾人很快增加，顯示民眾對社區安全的關心。2023年，TACF要做兩件事，第一是招募組織義警在社區巡邏。第二，在華文媒體上宣導推廣，希望鼓勵更多華人站出來，從事義工為社區治安出力。

華人 退休 加州

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