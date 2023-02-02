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聖蓋博谷東區華人團體 為警局募千元 救助被撞傷警校生

記者啟鉻／洛杉磯報導
東區華人組織TACF向警方捐款。（記者啟鉻／攝影 ）
東區華人組織TACF向警方捐款。（記者啟鉻／攝影 ）

南加州聖蓋博谷東區華人團體2月1日到洛杉磯縣警局工業市分局捐款，為日前被撞傷的警校學員籌集救助費用，團體及個人捐款數額超過千元。哈岡華人協會會長方孝偉表示，通過華人組織與警方交流互動，增進警民感情及了解，讓警方知道華人居民所思所想，協力促進社區治安更好。

(影音來源：記者啟鉻)

當天工業市分局舉辦了籌款活動。參與華人團體包括：哈岡華人協會、「社區治安人人有責」基金會（TACF）、鑽石吧華人協會負責人及部分成員。工業市分局局長瑞科特（Rick O. Rector）接受捐款並表達謝意。據悉，警方舉辦的籌款活動自當天上午11時至午後4時，所有籌款用於支持在2022年底警校464班遭車撞傷學員，納入縣警局紓困救濟基金（Sheriff's Relief Foundation）。就在上一年11月，當464班新招募學員晨跑鍛鍊時，不幸被一輛車撞上，導致20多人受傷，其中一名傷者就來自哈岡社區。

哈岡華人協會會長方孝偉表示，警校學員受訓時遭遇意外車禍，哈岡華協希望作為工業市警局治安轄區華人組織，表達對受傷學員關心。也希望拉近警民關係。他說，華人居民一旦遇到危險，撥打911電話報警，警方開始受理案情。而且警方能夠儘快趕到現場處理案件。華人居民與美國文化習俗有一些差距，所以更希望與警方溝通關係很順暢，不要有什麼阻礙。

他說，所以平時與警方溝通，對警方維持治安工作表達尊重，顯得尤為重要。現在遊民增加、還有經過疫情部分人出現心理失衡等等，都需要警方了解華人居民想法，將社區治安維持更好。

TACF新任會長管毅秀說，先前TACF組織在學員車禍發生後，就已兩次為警方捐款。車禍中有部分學員傷勢嚴重，正在救治中，希望捐款能為傷者治療發揮作用，希望他們早日康復。

鑽石吧華人協會現任會長李敏妮說，聽到募款消息後，立刻決定要與其他華人組織參與，她也希望華人多多參與警民互動活動，增加雙方了解。李敏妮還擔任核桃谷水局理事，她的先生鄧嘉猷是鑽石吧市新當選市議員，夫婦兩人同為民選官員，共同為社區公益奉獻心力。

東區華人組織哈岡華人向警方捐款。（記者啟鉻／攝影 ）
東區華人組織哈岡華人向警方捐款。（記者啟鉻／攝影 ）

華人 工業市 車禍

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