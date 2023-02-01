爾灣眾議員波特宣布競選聯邦參議員 角逐范士丹席位

代表爾灣一帶的民主黨聯邦眾議員波特（Rep. Katie Porter, D-Irvine）宣布，將於2024 年競選聯邦參議員。（波特臉書）

代表南加州橙縣爾灣 一帶的民主黨聯邦眾議員波特 （Rep. Katie Porter, D-Irvine）日前宣布，她將於2024年競選聯邦參議員。爾灣由於華裔居民人口逾5萬，波特宣布參選引起華人社區矚目。

波特在推特上寫道 ，加州在參議院需要一名勇士，能夠經得起特殊利益團體的考驗，能與加州經濟中危險的失衡作鬥爭，並能堅持對像麥康諾（Mitch McConnell）這樣的領導人操縱美國的民主負責。 她很自豪地宣布將參選2024年參議院參議員。

波特將競選89歲的范士丹(Dianne Feinstein)所持有的席位，其任期將於2024年屆滿。范士丹尚未宣布她是否會競選連任，范士丹1992年首次當選聯邦參議員。她最近爆出記憶力衰退的問題，讓各界擔心她是否能繼續勝任工作。

49歲的波特2018年被選為第45區國會眾議員，該選區2020年重新劃分為第47選區，包括長堤、爾灣、杭廷頓灘、柯斯塔梅沙、新港灘和海豹灘。

波特畢業於耶魯大學和哈佛法學院，並在爾灣加州大學 ，以及愛荷華大學威廉·S·博伊德法學院(William S. Boyd School of Law)教授法律。