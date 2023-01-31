我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

胡歌宣布「我當爸爸啦」 曝老婆身分 母女平安

尼科爾斯案：被警察打死之前 他的17歲滑板青春

山獅從容踱步華人後院 視頻全記錄

記者邵敏／亞凱迪亞報導
一隻雄壯的山獅出現在華人家中後院。（劉先生提供）
一隻雄壯的山獅出現在華人家中後院。（劉先生提供）

南加洛杉磯縣華人聚居城市亞凱迪亞（Arcadia），日前一隻雄壯的山獅（mountain lion）出現在華人家院内，監控視頻記錄牠光顧民宅的活動過程。

（影音來源：劉先生／記者邵敏後製）

華裔居民劉先生居住在亞市上高地橡樹（Upper Highland Oaks）社區，靠近峽谷路（Canyon Rd），離山麓不遠，他表示，一位不速之客幾日前光顧家中，引起家人的恐慌。

監控視頻顯示，1月25日凌晨2時42分，有高大的動物出現在後院，這是一隻看起來年輕力壯的山獅，它踱著方步，繞著院子走一圈，不知道是不是在尋找什麼獵物。院子裡停著兩部車，山獅靠近其中一部車時，汽車的警示燈亮起，但山獅毫不驚慌，怡然自得從旁邊經過，逐漸消失在夜色中。

劉先生表示，這隻山獅看上去非常大，他提醒附近居民注意安全，並指這隻山獅身上沒有標籤。劉先生在社群媒體公布這則山獅視頻，一位鄰居看到後表示，這隻強壯的動物已經在附近社區生活大約一個月，幾天前也曾在家中後院見到牠。另有一位居民表示，在附近杜瓦迪市（Duarte）的Royal Oaks，曾報告發現一隻山獅，不確定是否為同一隻。

對於亞市居民家後院出現山獅的事件，有人表示恐慌，有人認為這只山獅看上去非常雄偉，也有人感慨，山獅會不會是被最近的地震震醒，因此才光顧居民家。

山獅又稱美洲獅，是一種凶猛的食肉動物，主要以野生動物兔、羊、鹿為食，在飢餓時也會盜食家畜家禽，攻擊寵物狗。山獅對人類的攻擊並不常見，但也有發生，大多數發生在加州的山獅襲擊事件，都發生在一人獨處之時。

華人 社群媒體 亞凱迪亞

上一則

前華裔官員談蒙市悲劇：社區缺活動場所 長者易孤獨

下一則

洛城新語／年飯桌上再憶中華食文化

延伸閱讀

洛縣華人後院山獅漫步 有人驚嘆有人恐慌 視頻全記錄

洛縣華人後院山獅漫步 有人驚嘆有人恐慌 視頻全記錄
科羅拉多「愛自拍的熊」發現攝影鏡頭 擺Pose狂拍400張

科羅拉多「愛自拍的熊」發現攝影鏡頭 擺Pose狂拍400張
有機之父談自家養雞下蛋：樂趣無窮但不會比較便宜

有機之父談自家養雞下蛋：樂趣無窮但不會比較便宜
阿賽頓議會 同意重畫「貧困地區」

阿賽頓議會 同意重畫「貧困地區」
名獅P-22 因重傷疾病已安樂死

名獅P-22 因重傷疾病已安樂死
洛杉磯著名山獅P-22 重傷疾病安樂死

洛杉磯著名山獅P-22 重傷疾病安樂死

熱門新聞

加州半年來接連發生三起與華人相關的大屠殺案件，槍手均為銀髮一族。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱接連3起大屠殺 為何都是華人長者開的槍

2023-01-24 21:59
已自殺的嫌犯陳友艮，有較深的膚色，約177公分，68公斤。（圖片來源：LASD）

洛縣大屠殺兇手鄰居說他是好人 生前愛跳舞

2023-01-23 16:09
蒙市槍擊案另外一名受害者Andy高生前熱愛跳舞，熱心分享。（張虎提供）

蒙市大屠殺受害者Andy高 熱愛舞蹈與寫作

2023-01-23 18:50
多位經常光顧「舞星」的民眾表示他們受到了嚴重驚嚇。（受訪者提供）

視頻首曝光 舞社槍響前3分鐘 眾人曼妙起舞瞬間變煉獄

2023-01-26 18:18
警方公布繳獲的三支槍之一。（洛縣警局）

舞社屠殺案兇手 5年未去「舞星」目前獨身

2023-01-26 18:31
年僅26歲的蔡班達在關鍵時刻隻身一人奪下了槍手手中的武器，制止了一樁無法估量的慘劇發生。（圖：受訪者提供）

26歲蔡班達勇奪槍 姊姊：他需要時間來消化一切

2023-01-26 15:47

超人氣

更多 >
薪水每分錢都得申報 但這6種收入可免稅

薪水每分錢都得申報 但這6種收入可免稅
懶得做早餐時 就去主廚也愛光顧的這6家連鎖餐廳

懶得做早餐時 就去主廚也愛光顧的這6家連鎖餐廳
銀行來電要求認證？小商家帳戶數萬元瞬間消失

銀行來電要求認證？小商家帳戶數萬元瞬間消失
洛市高檔住宅槍案3死4傷 死者皆為年輕女性 兇手在逃

洛市高檔住宅槍案3死4傷 死者皆為年輕女性 兇手在逃
田州5警打死非裔案 第6名警員被停職

田州5警打死非裔案 第6名警員被停職