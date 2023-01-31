山獅從容踱步華人後院 視頻全記錄

一隻雄壯的山獅出現在華人家中後院。（劉先生提供）

南加洛杉磯縣華人 聚居城市亞凱迪亞 （Arcadia），日前一隻雄壯的山獅（mountain lion）出現在華人家院内，監控視頻記錄牠光顧民宅的活動過程。

（影音來源：劉先生／記者邵敏後製）

華裔居民劉先生居住在亞市上高地橡樹（Upper Highland Oaks）社區，靠近峽谷路（Canyon Rd），離山麓不遠，他表示，一位不速之客幾日前光顧家中，引起家人的恐慌。

監控視頻顯示，1月25日凌晨2時42分，有高大的動物出現在後院，這是一隻看起來年輕力壯的山獅，它踱著方步，繞著院子走一圈，不知道是不是在尋找什麼獵物。院子裡停著兩部車，山獅靠近其中一部車時，汽車的警示燈亮起，但山獅毫不驚慌，怡然自得從旁邊經過，逐漸消失在夜色中。

劉先生表示，這隻山獅看上去非常大，他提醒附近居民注意安全，並指這隻山獅身上沒有標籤。劉先生在社群媒體 公布這則山獅視頻，一位鄰居看到後表示，這隻強壯的動物已經在附近社區生活大約一個月，幾天前也曾在家中後院見到牠。另有一位居民表示，在附近杜瓦迪市（Duarte）的Royal Oaks，曾報告發現一隻山獅，不確定是否為同一隻。

對於亞市居民家後院出現山獅的事件，有人表示恐慌，有人認為這只山獅看上去非常雄偉，也有人感慨，山獅會不會是被最近的地震震醒，因此才光顧居民家。

山獅又稱美洲獅，是一種凶猛的食肉動物，主要以野生動物兔、羊、鹿為食，在飢餓時也會盜食家畜家禽，攻擊寵物狗。山獅對人類的攻擊並不常見，但也有發生，大多數發生在加州的山獅襲擊事件，都發生在一人獨處之時。