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美國華人婦女聯合會等僑團聯歡晚會 迎新春慶元宵

洛杉磯訊
美國華人婦女聯合會、南加州華人華僑聯合總會、美國上海商會等大型僑團聯合主辦新年團拜暨新春慶元宵聯歡晚會，200多華洋嘉賓共襄盛舉，歡度中國新年。（美國華人婦女聯合會提供）
美國華人婦女聯合會、南加州華人華僑聯合總會、美國上海商會等大型僑團聯合主辦新年團拜暨新春慶元宵聯歡晚會，200多華洋嘉賓共襄盛舉，歡度中國新年。（美國華人婦女聯合會提供）

美國華人婦女聯合會、南加州華人華僑聯合總會、美國上海商會等大型團體新年期間，於亞凱迪亞保齡球館聯合主辦新年團拜暨新春慶元宵聯歡晚會，200多華洋民眾共襄盛舉，歡度中國新年。

中國駐洛杉磯總領館僑務領事王琦、安明栓；聖蓋博市長丁言愉、市議員吳程遠、亞凱迪亞市議員王愛琳、南巴沙迪那市市長Michael Cacciotti等民選官員，以及美國上海商會、上海聯誼會、南加州華人華僑聯合總會、南加州華人社團聯合會、南加州華人聯合總、美中工商聯合總會、南加州華人社團大聯盟的負責人及代表應邀出席，大家即興高歌，品嚐美食，猜字謎，年味十足。

王琦代表中國駐洛杉磯總領館祝僑胞們新春快樂，並肯定美國華人婦女聯合會在疫情期間的貢獻。

美國華人婦女聯合會會長、美國上海商會會長張嫻表示，2023年是充滿希望的一年，俄烏戰爭有望年內結束，通膨回落 ，聯準會加息行動減緩，中美關係回暖，中國經濟政策的重大調整將加速中國的消費和投資增長，拉動世界經濟向好。

參加團拜的華人團體還有，美中友好促進會、洛杉磯華人華僑聯誼會、羅省中華總商會、全美浙江總商、廣西聯合總商會、大西北總商等。

華人 加州 南加

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